Blancos y colorados buscan “mantener viva” la “herramienta” de la Concertación en las internas

Si bien blancos y colorados no han definido si quieren reeditar la alianza que implementaron en 2015 para acumular votos conjuntamente de cara a las próximas elecciones departamentales, ambos partidos son conscientes de que no realizar elecciones internas del Partido de la Concertación (PdlC) en junio implicaría la imposibilidad de utilizar juntos ese lema el año que viene, por lo cual han puesto sus estructuras en marcha para conservarlo.

Hoy a las 10.30 habrá un encuentro en la sede del Partido Nacional (PN) entre la mesa del Directorio de esta colectividad política y representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado (PC), para afinar los detalles de lo que deben hacer ahora para mantener disponible al PdlC. Según resumió el diputado nacionalista Gustavo Penadés, lo que se necesita para mantener formalmente viva la Concertación es reinscribir su lema político para las elecciones internas, con todo lo que ello implica: asegurar que tenga un precandidato a la presidencia, así como postulantes a su Convención Nacional y a las convenciones departamentales. Además, blancos y colorados tendrán que garantizar dos factores adicionales en esta contienda interna: que el PdlC reciba por lo menos 500 votos –dado que, de lo contrario, su lema no quedaría habilitado para el próximo ciclo electoral, que culminará con las departamentales–, y que aquellos dirigentes de uno u otro partido que eventualmente quieran ser candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM) o a la Junta Departamental por el PdlC deberán privarse de participar en las internas del PN y el PC, ya que quienes figuren en listas de un partido en junio quedarán impedidos de hacerlo en las de otro para las elecciones nacionales y departamentales.

“Ha recobrado impulso la idea de llevar a cabo todos los trámites legales para que la Concertación siga vigente, y se puede decir que hay un consenso entre gran parte del PN y el PC para mantener viva la herramienta”, dijo Penadés a la diaria. Este paso que se estudia dar, aclaró el diputado, es sólo para habilitar el lema de cara a las departamentales . “No confundamos esto con eventuales acuerdos políticos que se puedan dar después. Tampoco se descarta que ingresen otros partidos u otras personalidades, como ocurrió en la campaña [departamental] pasada”, dijo el diputado, haciendo referencia a la candidatura a la IM del ahora precandidato presidencial por el PdlG, Edgardo Novick. Además, aclaró que tampoco se ha discutido si la herramienta se utilizaría únicamente para Montevideo o también para otros departamentos.

En filas blancas hay “predisposición” a reeditar la alianza, pero “el PN lo está viendo todavía y no se adoptó una decisión, que deberá tomar el directorio”, dijo la presidenta del organismo ejecutivo nacionalista, Beatriz Argimón. En el directorio también hay quienes están en contra de reeditar la alianza. El diputado Jorge Gandini resaltó que todavía no hubo ningún pronunciamiento al respecto, y comentó que “cuando faltan 45 días para inscribir las listas, tener que reservar gente y cambiar las reglas del juego no parece oportuno”.

En filas coloradas la situación parece menos ríspida, en la medida en que sus tres precandidatos presidenciales ya se han mostrado a favor de reeditar la herramienta. De todas maneras, la discusión no se dará ahora, explicó el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas): “Después de la elección de junio, va a haber que tomar una definición sobre el fondo del asunto. Pero lo que queremos ahora es dejar la herramienta pronta para eventualmente poder utilizarla”. El legislador sostuvo, no obstante, que no deberían “reeditarse errores” que se cometieron cuando se hizo la alianza en 2015 para Montevideo. “No hay que reeditar, a mi juicio, que la Concertación tenga una identidad propia. La identidad es la de los partidos y debe depender de la orgánica de estos”, opinó.