Bonomi: el porcentaje uruguayo de esclarecimiento de homicidios es de los mejores de la región

Ayer de tarde, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, convocado por el senador del Partido Nacional (PN) Javier García, para explicar las cifras sobre delitos de 2018, presentadas en marzo de este año.

A la salida del encuentro, que duró poco más de una hora y media, Bonomi defendió la gestión del Frente Amplio (FA) y dijo que, si bien en 2018 la cantidad de homicidios (414) aumentó 45,8% en relación con 2017, medidas adoptadas este año por el Ministerio del Interior (MI) han determinado una baja. También aseguró que el porcentaje de esclarecimiento de homicidios (51%) es de los más altos de la región (51%), pese a que 60% de esos crímenes son producto de conflictos entre delincuentes y “más difíciles de aclarar”. García cuestionó esa afirmación y dijo que “hoy en Uruguay, en la mitad de los casos, matar es gratis”.

Uno de los planteos de la oposición ayer fue que es necesario aprobar un proyecto de ley que modifique el Código Penal y flexibilice los criterios de legítima defensa policial, como el que presentó en 2016 el actual precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou.

Bonomi dijo que lo que en verdad le da respaldo a la Policía no es ese tipo de norma, sino las condiciones en las que desempeña su trabajo, incluyendo el salario y los elementos de protección. “Si los policías son atacados con piedras o con insultos, por más ley que se apruebe van a ser procesados”, comentó. Además, negó que los funcionarios tengan las “manos atadas”, ya que “en dos meses y poco”, la Policía “abatió a 11 delincuentes, y no tuvo ningún problema”, y añadió que, si bien los funcionarios del MI están entre los más profesionales de la región, teme que con señales equivocadas se promueva el “gatillo fácil”.

“¿Qué significa ejercer la autoridad? A veces parece que [los integrantes de la oposición] están anclados en el tiempo [...]. La autoridad se está ejerciendo, el problema es que es sumamente difícil cuando hay un pasaje tan grande de gente a la delincuencia”, comentó el ministro.

Según García, “los policías están regalados en la calle [...], los insultan, los agravian, les toman el pelo y nadie para rodeo [...]. El policía no actúa porque sabe que, si lo hace, al día siguiente el que termina en el juzgado es él”.

Bonomi anunció que el MI hará “grandes modificaciones” en el ex Comcar, pero no quiso adelantar cuáles serán. “Tenemos muchas más plazas penitenciarias que personas privadas de libertad”, pero hay personas a las que no se puede poner junto con otras “sólo para sacarlas de un lugar con mayor hacinamiento”, aseguró.