Campaña de empresarios y comerciantes contra la bancarización evalúa posibilidad de un plebiscito en 2020 si no llega ahora a las firmas

El precandidato nacionalista Juan Sartori decidió respaldar la campaña impulsada por el abogado y precandidato del Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, por una reforma constitucional que prohíba la “bancarización obligatoria”. En un acto protocolar, que tuvo lugar en la sede del comando de campaña de Sartori, este estampó su firma en una papeleta y posó para la foto con Salle y el ex fiscal Enrique Viana. Según comentó, en sus recorridas por el país ha escuchado el reclamo de los “pequeños comerciantes” y de otros ciudadanos que le plantearon que “no están preparados” y que son “afectados” por la Ley de Inclusión Financiera. “En estos temas no debería haber legislación que obligue. El ciudadano tiene que poder definir su vida con su propia capacidad y sus propios contextos”, afirmó.

Salle, por su parte, sostuvo que esa ley ha “avasallado” el derecho humano “fundamental” a la libertad, y también “el derecho a la propiedad privada, porque el Estado obliga al ciudadano a un contrato de adhesión oneroso por parte de las entidades financieras”. “Estamos tratando de reconquistar –a través de la Constitución de la República– un ámbito de libertad individual que ha sido vulnerado por una ley totalmente totalitaria”, alegó.

El abogado había reconocido a fines de julio del año pasado que no llegaría a reunir las firmas necesarias para que se plebiscite el proyecto, y el plazo para entregarlas termina este mes. “Debemos andar con un recuento de 50.000 firmas, necesitamos cerca de 300.000 [unas 260.000 en realidad], y tenemos hasta abril de 2019. No podemos ser irrealistas ni falsos optimistas. Seguiremos adelante, pero como viene la mano evidentemente no llegamos”, dijo Salle a la diaria en esa oportunidad. Al momento, los impulsores de la campaña declaran que aún les faltan 60.000 firmas.

Otra campaña, impulsada por la Confederación Empresarial del Uruguay y la Cámara Regional de Comerciantes del Este, entre otros, que arrancó un año antes que la promovida por el abogado, está cerca de cumplir con su meta según sus promotores. Si bien estos se muestran optimistas, también manejan alternativas: “Si no las entregamos ahora, seguramente vamos a seguir juntando firmas hasta un próximo plazo”, expresó José Pereyra, de la Cámara Empresarial del departamento de Maldonado, y añadió que hicieron “algunas consultas sobre la posibilidad de entregarlas antes de las elecciones departamentales” de mayo de 2020, para que se plebiscite la reforma en forma simultánea con estas. Sería un hecho sin antecedentes, pero el artículo 331 de la Constitución sólo establece que los proyectos de reforma con el respaldo requerido serán sometidos a la “decisión popular, en la elección más inmediata”.

“Si no llegamos, vamos a estar muy cerca”, expresó Pereyra, y destacó que la campaña cuenta con el apoyo de Un Solo Uruguay y de varios sectores partidarios. “En Maldonado hay gente de todos los partidos apoyando la iniciativa”, mientras que “en Montevideo se está trabajando mucho con la gente de [Jorge] Gandini y [Jorge] Larrañaga”, expresó.

Sobre el apoyo a la campaña de Salle, Pereyra expresó que le “parece perfecto” y valoró que es positivo que la iniciativa “surja desde pequeñas instituciones del país, en este caso del este, y hoy sea tomada prácticamente por casi todo el sistema político”. Según comentó, Sartori se comunicó con ellos para manifestarles que también respalda su iniciativa.