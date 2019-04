Canelones: bonificación en la factura de OSE

A principios de febrero de este año, un aumento de la alcalinidad del agua en la usina de Laguna del Cisne provocó un fenómeno de turbiedad del líquido suministrado por OSE en varias zonas de Canelones. Los cambios en las características físico-químicas afectaron a los balnearios Marindia Norte, Villa Argentina, Atlántida, Balneario Español, Estación Atlántida, Pinares de Atlántida, Las Toscas y Parque del Plata. En aquel momento, OSE había anunciado que no se cobraría a los clientes afectados la tarifa correspondiente a febrero, pero eso no se había concretado. El viernes 12, OSE informó que esta semana se emitirá la facturación de los meses de febrero, marzo y abril con la bonificación prometida. En un comunicado, la empresa pública asegura que está programando los vencimientos para que las facturas no se superpongan, pero de todos modos asegura que la cancelación de las deudas se podrá hacer mediante convenios, sin intereses.