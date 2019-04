Daniel Martínez: “No entiendo a la oposición cuando dice que está todo mal”

Ayer, en la sede central del Nuevo Espacio (NE), se lanzó el Frente Montevideo Zelmar Michelini, un espacio conformado por “una cantidad de agrupaciones y sectores del Frente Amplio (FA) que apoyan la candidatura de Daniel Martínez y sienten la necesidad de unirse”, explicó a la prensa el senador y líder del sector locatario, Rafael Michelini, antes de que comenzara el acto. Este año el NE presentará una lista propia al Senado, con Michelini en el primer lugar, dentro del Frente Liber Seregni (FLS), en el que habrá otra impulsada por Asamblea Uruguay y Alianza Progresista, que encabezará el ministro de Economía y Finanzas y referente de la subcoalición, Danilo Astori, seguido por la titular de Turismo, Liliam Kechichian.

El senador dijo que aún no está definido quién ocupara el segundo lugar de su lista, pero adelantó que primará el “criterio de paridad que tiene el FA” y será una mujer. Agregó que tampoco se ha decidio quién encabezará la lista a Diputados por Montevideo, pero fuentes del sector dijeron a la diaria que se maneja el nombre del diputado Jorge Pozzi, seguido por la actual presidenta de la Junta Departamental, Gimena Urta.

Consultado sobre los motivos del NE para presentar una lista propia, Michelini dijo a este medio que lo del FLS “nunca fue un acuerdo electoral”, sino que se trató de “un acuerdo político que tenía propuesta electoral”, aunque esta “se daba de diferente forma en cada departamento”. En esta oportunidad, añadió, el sector entendió que lo mejor es abrir la cancha y que la expresión del FLS “sea diversa, plural y lo más amplia posible”.

Luego ingresó al local y, sentado junto a otros integrantes del Frente Montevideo Zelmar Michelini, comenzó su discurso. “Estamos tratando de poner algunos valores arriba de la mesa. No preguntar qué hiciste ayer, no poner el barómetro de cuán militante fuiste en los últimos años, sino decir: ‘Vení, acercate’”, afirmó. También se refirió a cuál es el rol que busca desempeñar el NE en la interna frenteamplista: “Queremos equilibrar al FA. Sabemos que cuando el FA no está equilibrado, pierde el pueblo uruguayo, y lo que estamos intentando hacer es sumar esfuerzos, energía, y ponernos en alerta para ir por un cuarto gobierno, con la persona que más sentimos que nos representa”, dijo en referencia a Martínez, que llegó sobre el final de su oratoria y tomó la palabra.

El precandidato y ex intendente de Montevideo se refirió al rol de la oposición, y cuestionó algunas afirmaciones de sus dirigentes: “A veces escucho cuando habla gente de la oposición y pienso que le están errando”, comenzó diciendo, y continuó: “No solamente porque no coincido muchas veces, porque tenemos visiones ideológicas diferentes, sino porque creo que tenemos un maravilloso país, un país que varios dicen desde afuera que es hermoso en la convivencia, en el respeto a los derechos humanos, a la agenda de derechos humanos. Un país donde las reglas democráticas valen, donde la justicia vale, donde los contratos se respetan”, aseveró. También sostuvo que eso ha sido “reforzado” por el aporte de los gobiernos del FA en los últimos 14 años.

“No entiendo a la oposición cuando dice que está todo mal, porque en buena medida todo lo que tiene Uruguay es una construcción colectiva que ha hecho el pueblo uruguayo”, alegó Martínez, para después recalcar que Uruguay se encuentra en el puesto 15 de los países con democracia más plena en el mundo, y en el 23 de los países con menos corrupción y más transparencia. “Y, sin embargo, acá dicen que está todo horrible, que es un relajo, que hay una corrupción descomunal, que nada funciona, pero Uruguay ha crecido a valores de generación de riqueza de 17.000 dólares por habitante y por año”, enfatizó.

Esta semana, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou dijo que si el FA pretende continuar en el gobierno, “va a tener que decir qué va a hacer, porque la receta que ha llevado hasta el momento, de más gasto, más impuestos y más tarifas, sabemos que no funciona”. A la salida del acto, consultado al respecto, Martínez afirmó que hoy hay un “ordenamiento macroeconómico que no existía en otros gobiernos”, y planteó que “sería bueno que eso se reconociera”. También sostuvo que Uruguay no era el país “más rico de América Latina por habitante y por año, y hoy lo es; eso está bueno reconocerlo”, y acotó que el responsable no fue “Mandrake”, sino “las políticas impulsadas por el FA”. Advirtió, además, que hay que tener cuidado con “el discurso cliché”. En cuanto a la propuesta de ahorrar 900 millones de dólares anuales lanzada por Lacalle Pou, afirmó que él tiene claro que “hay que pelear cada peso” y que “la austeridad tiene que ser una regla” para todos los funcionarios públicos.

También habló de la promesa, del también precandidato nacionalista Juan Sartori, de crear 100.000 puestos de trabajo. Martínez comentó que “si no explica cómo, es casi imposible” evaluarla, y se convierte en algo “que nadie puede probar”. “Creo que el país necesita seriedad”, apuntó, y añadió con ironía que quizá la idea es que en esos empleos se gane 1.000 pesos por mes.