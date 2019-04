Daniel Peña: el Partido de la Gente puede “reposicionarse rápidamente” si apela a un discurso de centro

El mapa interno del Partido de la Gente (PG) cambió de forma sustancial en un plazo relativamente corto. La foto actual es, entre otras cosas, menos colorada y más blanca que la de hace unos meses: por un lado, las listas de Guillermo Facello y Daniel Bianchi, ambos provenientes del Partido Colorado, ya no integran el movimiento político que fundó Edgardo Novick en 2016; por otro, consolidaron su peso interno los dirigentes de extracción nacionalista. Es el caso del diputado canario Daniel Peña, el asesor en seguridad Robert Parrado y el economista Javier de Haedo, todos integrantes de la lista 3.000.000, que hoy a las 19.30 hará un acto con Novick en la sede de Avenida Brasil y Juan Benito Blanco, en Pocitos.

Peña considera que la actividad del PG “no se ha visto resentida” por la salida de dirigentes hacia otras tiendas, y que se ha seguido trabajando “al mismo ritmo” en Montevideo y en el resto del país. “Reconozco que cometimos errores, sobre todo porque algunos personajes inclinaron la balanza demasiado hacia la derecha en los últimos tiempos, y eso no nos hizo bien. Se perdió el eje central; creo que uno de los objetivos ahora es reposicionar rápidamente al PG, ubicándolo en el centro de la escena política, más en base a planes de gestión que a las definiciones ideológicas”, dijo Peña a la diaria.

El plan para el futuro, según el diputado, es “mostrar al partido más activamente” y elaborar propuestas programáticas. En esa línea, el lunes 8 brindarán una conferencia en la Torre de las Telecomunicaciones sobre orientaciones en materia de políticas de empleo, y el 4 de mayo harán un acto de lanzamiento de la campaña, en el club Urupán de Pando. “Tenemos un hito en la elección interna, pero nuestra apuesta central sigue siendo llegar bien a octubre”, afirmó.

Peña no lamenta las salidas de Facello y del ex fiscal Gustavo Zubía, concretadas hace unos días. “Decidimos impulsar un nuevo partido para hacer política de otra manera; no nacimos para alimentar los egos de nadie ni para hacer lo mismo que se hacía en otros partidos. Nacimos para dejar atrás la vieja política. En este proceso, algunos vinieron y entendieron estos postulados y otros, más concentrados en sus intereses personales, llegaron para hacer acá esa política que antes hacían en otros lugares. Entonces, es natural que se vayan; pero algunos se van y otros vendrán”, aludió.

Según Peña, en el proceso de las últimas semanas también pesaron algunos factores externos. En concreto, mencionó a “actores políticos, incluso algún presidenciable de otro partido, que estaban interesados en afectar la imagen del PG”. Cuando se le preguntó si se refería al ex presidente colorado Julio María Sanguinetti, respondió: “Prefiero no mencionar a nadie con nombre y apellido”.