Di Candia planteó crear una “comisión especial” para analizar las jineteadas

Había mucha expectativa sobre la decisión que iba a tomar el novel intendente de Montevideo, Christian Di Candia, sobre las jineteadas, luego de la muerte de dos caballos en el marco de la Semana Criolla. Ayer de tarde, en rueda de prensa, finalmente anunció que, luego de reunido el gabinete departamental, se decidió abrir “un período de reflexión, un debate profundo y un proceso consultivo con todos los actores”. Esto implicará el envío de una carta a la Junta Departamental de Montevideo (JDM), para solicitar que se constituya una “comisión especial” y se inicie el debate “con todos los ediles” y “la sociedad civil”. Además, Di Candia informó que, como “el cambio cultural hay que trabajarlo con amplitud y con tiempo”, también se solicitará “una encuesta profunda a nivel departamental” que “mapee la opinión de la ciudadanía sobe este tema”. Además, se planteará elaborar un “estudio antropológico profundo, que dé cuenta de la transformación de las sensibilidades en torno a estos temas”.

“No quiero dejar pasar la oportunidad, y así lo vamos a plantear en el Congreso de Intendentes, para pedirles a las intendencias del país que reflexionen con seriedad sobre la práctica y al menos adopten un reglamento que garantice la seguridad de los animales, como ya hemos hecho hace unos años en Montevideo”, sostuvo el intendente. Agregó que, más allá de las decisiones que podrá tomar la JDM sobre las jineteadas, la fiesta de la Semana Criolla, que es “la expresión más profunda del encuentro entre el campo y la ciudad”, se continuará realizando, “profundizando el camino de mejora de esta fiesta popular, con el que estamos comprometidos”.

Al inicio de la rueda de prensa, Di Candia señaló que es consciente de la “polarización” que genera el debate sobre las jineteadas, y que hace un tiempo desde la Intendencia de Montevideo (IM) vienen trabajando el concepto de “insatisfacción compartida”, que “encierra la necesidad permanente en la sociedad de intentar construir siempre en colectivo”. Por eso intentaron “integrar y comprender” los distintos puntos de vista sobre el tema. “Lógicamente, también hay un recorrido que tiene que ver con lo personal. Desde la prosecretaría [de la IM] trabajamos todos estos temas en la construcción de un nuevo paradigma de convivencia, donde las personas no somos los únicos seres con derechos, sino que la naturaleza y los seres que la habitan, los animales, también los tienen”, indicó. Subrayó que la reflexión sobre las jineteadas “lleva muchísimo tiempo”, y destacó que a principios de este siglo, el entonces presidente Jorge Batlle ya planteaba “posiciones similares” a las que “estamos discutiendo hoy”.

Di Candia destacó que desde su primer año, la administración actual de la IM desarrolló una línea de trabajo en “protección animal” que invita a revisar “constantemente nuestra relación con los animales”. Puso como ejemplo la tenencia responsable de mascotas, los planes de sustitución de carros con caballos por motocarros, el proyecto de decreto junto a la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal y la JDM para prohibir las carreras de perros, entre otras iniciativas. “Es decir, lo que estamos discutiendo hoy no es una foto sino una película, que tiene un proceso bastante más largo que esta administración”, indicó.

Además, antes de presentar las iniciativas, el intendente dijo que, de acuerdo a sus convicciones políticas, el Estado “no debe promover ningún deporte que implique violencia con riesgo de vida ni de animales ni de personas”. “Y en esta Criolla, lamentablemente, no solamente se dio el caso de los dos caballos muertos, sino que hubo 12 jinetes lesionados, algunos con pérdida de conocimiento, y esto tiene que estar bien claro arriba de la mesa. No solamente se trata de dificultades con los caballos, sino también con las personas”, finalizó.

Otra visión

El senador y ex intendente de Soriano Guillermo Besozzi, que había planteado que las jineteadas siempre serán bien recibidas en ese departamento, cuestionó el anuncio de Di Candia. “Si vos querés que algo no funcione, armá una comisión”, dijo con ironía, y señaló que no sabe “qué es lo que se quiere estudiar”. Agregó que en 2008, cuando era intendente, participó en varias reuniones con la entonces intendenta de Montevideo, Ana Olivera, en las que se abordaron algunos aspectos del trato con los caballos: “Las espuelas hoy no tienen filo”, se les “achicaron las rodajas”, que “no tienen tanta puntas”, y “se llevaron veterinarios al ruedo”. “Creo hay que seguir mejorando cosas, pero no sé qué más quieren plantear, porque se sigue trabajando en esto”, agregó.

El senador opinó que Di Candia “quiere sacarse el lazo con las patas”, y está “tratando de tirarle el fardo a una comisión” y a los ediles, “que no tienen nada que ver”. “Es clarito, si Montevideo no quiere hacer las jineteadas, tiene que decir que no las quiere hacer más y punto, pero eso de hacer una encuesta de opinión... [Di Candia] tiene que gobernar”, subrayó, e insistió en que el intendente “se embretó” y ahora “está tratando de tirarles a otros el problema que generó solo él”.