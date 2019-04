Edil del FA pidió renuncia del alcalde Lescano (PN) por denuncias de soborno y discriminación de su suplente

La sesión extraordinaria de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) de ayer fue bastante agitada, y tuvo como protagonista a Agustín Lescano, alcalde del Municipio E e integrante de la lista 404, del Partido Nacional (PN), quien asistió acompañado por el abogado Nicolás Martinelli, asesor suyo. Lescano fue citado a raíz de de una nota que publicó el semanario Búsqueda el 7 de marzo, en la que se informaba que Lorena de León (de la lista 40, del PN), suplente de Lescano, denunció ante la Policía y la Institución Nacional de Derechos Humanos que fue víctima de discriminación y que la sobornaron para que renunciara a su cargo, a fin de que Nicolás Motta, el siguiente en la línea sucesoria, ocupara su lugar.

“El tema que tratamos hoy es extremadamente importante para nosotros. Esperamos que la presencia del señor alcalde nos ayude a aportarle transparencia a esta situación que tanto daño le hace a la política, en tiempos en los que esta herramienta está siendo fuertemente cuestionada”. Con estas palabras abrió la sesión el edil Claudio Visillac, del Frente Amplio (FA). Sostuvo que Lescano asistió a la JDM por “razones políticas”, y que son políticas las “responsabilidades que puedan corresponder por los hechos en su municipio”.

Visillac mencionó el artículo de Búsqueda, y también la grabación de una conversación entre De León y Motta, en la que este último decía que podía existir la posibilidad de que Lescano fuera por la reelección, y que por lo tanto debería renunciar a su cargo para hacer campaña, en cuyo caso “habría que ver” si De León asumía o no. “Me cuesta creer que el concejal Motta pueda hacer determinadas afirmaciones sin que usted esté en conocimiento de toda esta trama”, le dijo Visillac a Lescano. Agregó que el alcalde “estaba al tanto de todo esto” o que Mota se tomó atribuciones que no le correspondían. Acto seguido, el edil frenteamplista le hizo 15 preguntas a Lescano; entre ellas si conocía esa “planificación política” y el “maltrato, discriminación, amenazas e insultos” que denunció De León, y si en algún momento informó de la situación a la presidenta del directorio del PN, Beatriz Argimón.

El edil pasó a repasar partes del testimonio de De León ante la Comisión de Equidad y Género de la JDM, a fines de marzo. Recordó que, según dijo, en principio le ofrecieron, para que renunciara, un cheque para cobrar 70.000 pesos, “un trabajo de guardia de seguridad” y “materiales” para que arreglara su casa, porque Motta sabía que poco antes De León se había “quedado en la calle”. Además, aseguró que le dijeron que en el PN no la iban a dejar asumir “como suplente ni nada”, porque era “una muerta de hambre” y daba una “mala imagen del partido”. De León también afirmó ante la comisión que luego fue invitada a la inauguración de un club de la lista 40, en la que estaba el diputado Rodrigo Goñi, y que este le dijo que había hablado con Motta y que le iban a dar 20.000 pesos por mes para que renunciara.

Cuando llegó el turno de Lescano, tomó varias hojas y leyó. Dijo que conoció a De León en la elección de la Reina del Carnaval de enero de 2018, que se le presentó como la “vicealcaldesa”, y que desde ese día hasta hoy mantuvo “un trato cordial” con ella. “No he tenido la posibilidad de interactuar mucho más, porque Lorena de León no acudía a las sesiones municipales ni a las comisiones de trabajo. En un total de 192 sesiones celebradas desde 2015 a la fecha, Lorena sólo concurrió a siete”, detalló el alcalde. Luego señaló que De León dijo ante la Comisión de Equidad y Género que “no tenía ni boletos”, y que la “evidencia” indica “otra cosa”, ya que recibe boletos del Concejo Municipal. Por último, Lescano resaltó que, según la Fiscalía, en la grabación privada “no se encontró configuración de delito alguno”, de modo que, como “la Justicia ya se expidió”, todo lo que venga luego, “guste o no guste, es política”.

“El alcalde se tiene que ir, tiene que renunciar. Faltó a sus obligaciones, tendría que haber analizado el tema con el Concejo Municipal y no lo hizo. Si usted es responsable, tiene que poner la renuncia arriba de la mesa”, dijo con vehemencia el edil del FA Mariano Tucci. Su correligionario Martín Nessi subrayó que el alcalde “habla de lo que quiere” y que sus respuestas fueron “poco satisfactorias” y parecían sacadas de un “formulario”. En cuanto a que era una cuestión política, Nessi le contestó que la JDM es un ámbito político y que todos deberían estar “orgullosos” de que así sea. “A eso venimos acá, a hacer política, a debatir sobre política y a construir desde la política”, finalizó.

La tensión aumentó cuando, luego de dos horas de sesión, Lescano dijo “mándenme las preguntas por escrito, porque me tengo que retirar”. Ya sin la presencia del alcalde, el ex intendente y actual edil del FA Mariano Arana se mostró molesto. “Me indigna que alguien que propuso un día y una hora se vaya, y traiga un papel en donde se supone que ya están todas las repuestas a preguntas que todavía no se escucharon. La vedad, nunca he visto una cosa así”, comentó.

A pedido de la bancada de ediles del FA, la semana que viene la JDM votará establecer una comisión preinvestigadora sobre este asunto y, según adelantaron los ediles en la sesión, será acompañada tanto por el Partido de la Concertación como por el PN.