Edila de Montevideo se incorpora a la lista 2004 de Alianza Nacional

Hoy a las 11.00, en la sala 8 del edificio anexo del Palacio Legislativo, la edila de Montevideo por el Partido de la Concertación Cristina Ruffo oficializará su incorporación a la lista 2004 (Alianza Nacional, AN), que apoya la precandidatura del senador Jorge Larrañaga (Juntos). Ruffo abandonó a la senadora Verónica Alonso (Esperanza Nacional) tras declinar su precandidatura y sumarse a la del empresario Juan Sartori.

En diálogo con la diaria, Ruffo sostuvo que optó por abandonar a Alonso luego de consultarlo con su equipo y algunos vecinos. El motivo, explicó, fue que la senadora tomó la decisión de acompañar a Sartori de forma “unilateral” y, al “no compartir, no conversar y no preguntar, no había lugar para seguir apoyándola”. “No fuimos consultados ni como dirigentes ni como autoridades que representábamos a Verónica”, expresó.

A su vez, aclaró que su decisión no tiene que ver con la precandidatura de Sartori, a quien dijo conocer sólo por la prensa. “Simplemente se debe a que mantengo una coherencia en mi accionar y mis valores, que siempre pongo por delante en toda decisión”, añadió.

Ruffo contó que luego de que Alonso renunciara a su precandidatura, se comunicó con la senadora y desde entonces ha acompañado a Larrañaga y dirigentes de AN en actos y recorridas por Montevideo. Hoy formaliza su incorporación a las filas de la lista 2004, aunque Ruffo dice que “nunca nos fuimos” del sector, y recordó que ella y su equipo acompañaron al senador durante la campaña de las elecciones internas de 2009. Sobre la figura del precandidato, dijo que reconoce “su capacidad de liderazgo y su trabajo”, además de “su férrea voluntad, su tesón y perseverancia para poder sacar el país adelante”.