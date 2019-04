El PIT-CNT considera posible crear 100.000 nuevos empleos en cinco años

El precandidato del Partido Nacional (PN) Juan Sartori se reunió ayer por más de una hora con el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, para intercambiar ideas sobre el mundo del trabajo. A la salida de la reunión, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa que es posible crear 100.000 puestos de trabajo en cinco años, como promete Sartori.

El sindicalista aseguró que lo importante es conocer la propuesta (Sartori presentará su programa el lunes 29 de abril). “Para construir puestos de trabajo estamos dispuestos a participar en cualquier ámbito”, afirmó Pereira, y añadió que “los sindicatos tienen poder en la medida en que haya trabajo y trabajo de calidad”. Si bien opinó que no es fácil crear 100.000 nuevos empleos, sostuvo que “ya se ha podido hacer en base a políticas públicas”, y aseguró que hay sectores que están en condiciones de crear puestos de trabajo, por ejemplo la industria del software, que “tiene pleno empleo”.

El dirigente sindical dijo que hasta ahora las propuestas sobre trabajo en la campaña electoral han sido “bolazos”. “Parto de la base de que no están estudiando los temas laborales; [los precandidatos] deberían consultar a sus expertos para no seguir patinando y no decir [por ejemplo] que se puede duplicar el salario mínimo nacional [SMN]”, apuntó.

Cuando todavía era precandidata, la senadora Verónica Alonso (Esperanza Nacional) alegó que era necesario aumentar el SMN y que trataría de duplicarlo si llegaba a la presidencia. Cabe recordar que el lunes Alonso abandonó su precandidatura para sumarse a la campaña de Sartori.

Por su parte, el empresario devenido político le manifestó al Secretariado del PIT-CNT que “de ninguna manera” piensa revertir las conquistas alcanzadas por los trabajadores, como el derecho al paro o a la ocupación, y que si gana las elecciones propondrá una mesa de diálogo que permita al Estado ser un “mediador calificado” ante cualquier conflicto.

“No entiendo por qué tiene que ser lo normal el conflicto permanente, lo normal sería tener la capacidad y la confianza de hablar entre todos los actores sociales para encontrar un sistema que funcione mejor”, dijo Sartori.

Fuentes de la central sindical aseguraron a la diaria que el precandidato admitió tener diferencias en la interna del PN sobre el papel de la negociación colectiva y de las ocupaciones.

En varias oportunidades, tanto Luis Lacalle Pou (Todos) como Jorge Larrañaga (Juntos) afirmaron estar en contra de las ocupaciones, y el primero anunció además su intención de que los Consejos de Salarios tengan laudos distintos por región, algo a lo que el PIT-CNT se opone.