El sindicato de ANCAP hizo un paro de 24 horas para señalar problemas de seguridad relacionados con la empresa Megal

La Federación ANCAP (FANCAP) hizo ayer un paro de 24 horas y, mediante un comunicado, aclaró que la medida fue “en rechazo al accionar del Directorio” de ANCAP, que “castiga a los trabajadores por exigir condiciones de seguridad”. FANCAP planteó que durante el conflicto que se desarrolló entre la empresa Megal y sus trabajadores se suscitó una situación que “no garantizaba las condiciones de seguridad necesarias para el envío de gas a dicha compañía”. Agregó que, mientras los trabajadores sindicalizados estaban “protestando en la calle”, a FANCAP le llegó la información de que “dentro de la planta no había personal idóneo para recibir el gas”, por lo que “hubiese sido un acto de irresponsabilidad trasegar a riesgo de que se generaran condiciones para un accidente”. Ante esto, FANCAP había solicitado a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que inspeccionara la planta, pero la medida no se concretó ya que, “si bien la IGTSS se presentó en el lugar, la empresa Megal no permitió el ingreso de los delegados de seguridad del sindicato, y en ese marco la inspección no se realizó y se labró acta de lo ocurrido”. “Nosotros no realizamos el trasiego de gas a Megal por seguridad, no hubo paro ni ninguna medida, ya que las demás compañías recibieron normalmente el producto. El Directorio de ANCAP no trató con seriedad el tema y presionó a las y los trabajadores, jamás se preocupó por la seguridad del personal, el barrio o las plantas”, se sostiene en el comunicado. Además, FANCAP señaló que el directorio del ente autónomo “hace un discurso sobre seguridad para la prensa, pero en la práctica es un tema que le importa bastante poco”.