Muere el bipartidismo, pero no acaba el clivaje ideológico derecha/izquierda. Sin contar los partidos regionales y nacionalistas, la suma de las tres derechas –PP, Ciudadanos y Vox (42,8%)– no supera lo que acumula el progresismo –PSOE y Unidas Podemos (42,99%)– ni en votos ni en escaños de diputados.

Caída estrepitosa del PP, que compromete su futuro como partido alfa de la derecha. A poco más de 200.000 votos de Ciudadanos, con ningún escaño en Euskadi y sólo uno en Cataluña, su propia continuidad está comprometida. Obtiene la mitad del porcentaje de votos de 2016 –pasa de 33% al actual 16,6%– y pierde 3.600.000 votos. Una hemorragia que parece imparable si no se produce un gran viraje en su estrategia. Se equivocaron en pretender arrebatarle a la ultraderecha su discurso, y en elecciones es mejor no olvidar que “siempre se elige el original y no la copia”.