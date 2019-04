Ex diputada del MPP apoya a Martínez

La ex diputada Graciela Cáceres, otrora referencia del Movimiento de Participación Popular (MPP) en Río Negro, apoyará en las elecciones internas al precandidato socialista Daniel Martínez.

Cáceres se separó del MPP tras las elecciones departamentales de 2015, y a partir de entonces formó el Espacio de Participación Popular (EPI), una nueva agrupación política que, aseguró, surgió a partir de la “mayoría” departamental del sector que a nivel nacional encabeza el ex presidente José Mujica: casi 20 dirigentes que ahora pasaron a ser la base de esta agrupación.

“Si bien entendemos que los demás candidatos son excelentes, también creemos que estamos en un momento bastante difícil, y si bien confiamos en que vamos a ganar, no va a ser fácil, y a esta altura tenemos que ganar. No nos podemos poner a formar un candidato nuevo, Daniel tiene un ejercicio de gobierno en la Intendencia, lo vemos experiente comandando un Ejecutivo y con más firmeza”, argumentó Cáceres.

Según la ex legisladora, Cosse es una “excelente candidata”, pero a su entender el ex intendente de Montevideo “está formado y tiene nociones de gobierno, lo que no significa que es el mejor, pero sí el indicado para este momento”. “No nos podemos poner detrás de una compañera sólo porque es mujer, tiene que haber otras cosas que nos llenen”, expresó.

Según Cáceres, en su sector político ya hay quienes la proponen como candidata a la Intendencia de Río Negro, que actualmente está en manos del frenteamplista Óscar Terzaghi. Su gestión, dijo, “viene bien” y está “cumpliendo con ‘el abecé’ [por alumbrado, basura y calles], aunque “por ahí le puede llegar a faltar una bajada humana al barrio”.

La ex legisladora aseguró que mantiene una buena relación con el MPP, pero marcó sus diferencias: “Somos frenteamplistas y empujamos el mismo carro. Cada uno lo hace por el lado que le queda bien. A algunos les gusta empujarlo por la calle más corta, y a nosotros nos gusta pisar más firme, nos gustan los adoquines”, sostuvo.