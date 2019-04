FA insistirá con proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación

Si bien la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores ya había recibido a delegados de la Asamblea Técnico Docente (ATD) del Consejo de Formación en Educación (CFE) durante 2018, cuando se discutía el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación (Uned), este año solicitaron una nueva reunión con los senadores para exigir “una señal” en este año electoral.

A fines del año pasado los senadores del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) informaron en comisión que, tras discutirlo en sus bancadas, no respaldarían el proyecto, lo que hizo que el texto quedara fuera de la agenda, ya que para aprobarlo se requiere una mayoría especial que los legisladores oficialistas no alcanzan solos, pero este año el tema volvió al orden del día.

En la segunda sesión del año de la comisión, Mónica Suárez, presidenta de la Mesa Permanente de la ATD del CFE, aseguró que el espectro político tiene “una gran deuda” con la formación docente, por el no reconocimiento del título universitario y por la imposibilidad de hacer cursos de posgrado gratuitos. Graficó esta situación contando que a ella actualmente el CFE le paga una universidad privada donde cursa un posgrado, porque esa institución “no puede, reglamentariamente, emitir ese título”. Afirmó que se trata de una “profunda inequidad”, y advirtió que no es cierto que los institutos del CFE continúan “enseñando de la misma forma en que se hacía hace 20 años”. “Los invitamos a acercarse a los centros para que puedan ver cómo estamos sistematizando nuestras experiencias en investigación y en extensión, y el que diga lo contrario no conoce la realidad de la formación docente de este país”, aseveró. Rosana Cortazzo, consejera en el CFE electa por los docentes, añadió que el número de estudiantes creció de forma importante en los últimos años, y aumentó de 7.000 a inicios de la década de 1990, a 21.000 en 2012 y a 27.000 en 2019.

En comisión, el senador del Frente Amplio (FA) Juan Castillo explicó que el de la Uned sería uno de los diez proyectos de ley prioritarios para la bancada oficialista durante este año electoral. Opinó que a veces en política “tenemos que ‘masajear’ los proyectos”, y sobre este en particular dijo que se había avanzado “en aquellos artículos en los que tal vez era más fácil acordar, pero el espectro político viene analizando el tema y ha hecho algunos avances, que representan casi la mitad del articulado. Nos hemos trancado en algunos artículos que quizá sean el corazón del proyecto, en los que se están gestando las diferencias”.

Por su parte, el senador por el PN Jorge Saravia aseguró que compartía “totalmente” el planteo de los docentes, pero recordó que las diferencias sobre el proyecto pasan “por la estructura organizativa; creo que ahí está el fondo de la discusión”. Aclaró que no se refería sólo “al tema del cogobierno”, sino también a que la nueva universidad funcione “en todo el país y no termine concentrado en determinados lugares”. Respecto de esto último, Cortazzo aclaró que actualmente el CFE tiene “una descentralización territorial in situ”, ya que sus centros tienen presencia en todos los departamentos del país y existen mecanismos para “hacer accesibles las distintas carreras en los diferentes institutos”. La concentración “no es un riesgo en ciernes para esta universidad, sino que, muy por el contrario, hay una historia que nos antecede”, respondió.

Para evitar el rechazo de la oposición al cogobierno, el FA maneja la alternativa de votar una fórmula de gobernanza similar a la de la Universidad Tecnológica, con un consejo directivo integrado por autoridades nombradas con venia del Senado, y sin representantes de los órdenes. De todas formas, hasta el momento la oposición tampoco ha arriesgado que acompañaría el proyecto con esa modificación.

Para Suárez, sería “muy triste y muy pobre que los legisladores hicieran esa mirada reduccionista de un proyecto de ley, centrándose sólo en lo relativo al cogobierno, porque entendemos que no todo lo que tenga que ver con la reglamentación del ente necesariamente tendría que estar incluido en esa norma”, y expresó que les preocupa “que el discurso político vaya de la mano de la acción”. “Estamos en un año electoral en el que todos, en sus discursos, reconocen la necesidad de mejorar y profundizar la educación pública. Hoy tenemos la posibilidad de concretarlo mediante esta ley, porque con ella se crea otra universidad pública estatal”, afirmó.

En diálogo con la diaria, Cortazzo recordó que si bien este es un año electoral y no se pueden votar leyes que creen cargos públicos, sí es posible aprobar el proyecto de la Uned, en tanto crea únicamente el ente autónomo.