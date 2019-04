La semana pasada estalló una polémica por las jineteadas de la Semana Criolla, que enfrentó por un lado a los militantes por los derechos de los animales y las autoridades de la Intendencia de Montevideo y por el otro a los defensores de las jineteadas, entre los que se encuentran varios políticos del Partido Nacional. El intendente de Montevideo, Christian di Candia, decidió elevar el asunto a la Junta Departamental. “Yo creo que el [Poder] Legislativo va a respaldar mi postura contraria a las jineteadas, porque somos mayoría. No me refiero a la mayoría frenteamplista, sino a que la mayoría de los ediles son montevideanos. Y no creo que a ningún montevideano le guste que los canarios intervengan en los asuntos de la capital”, declaró el jefe comunal. Sin embargo, el asunto de las jineteadas no sólo generó pronunciamientos entre blancos y frenteamplistas. El fin de semana, el candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, opinó que las jineteadas deberían mantenerse, pero con algunos cambios. “En el Ejército aprendí a respetar a los caballos. Y con la cantidad de extranjeros que hay acá, no tiene sentido que estemos incomodando a los caballos”. El militar retirado cree que los inmigrantes provenientes de Venezuela, República Dominicana o Cuba “deberían venir a hacer solamente los trabajos que los uruguayos no quieren. Y no creo que ningún uruguayo tenga entre sus aspiraciones ser montado por un gaucho”.