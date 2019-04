Herrerismo admite estar en “conversaciones” para que Chiruchi sea una vez más candidato a intendente

La interna blanca se agita en San José, y hay un nombre codiciado por todos: Juan Chiruchi, electo cuatro veces intendente (en 1984, 1989, 2000 y 2005), es una pieza demasiado importante para no tenerla en cuenta en el departamento, donde históricamente ha ganado el Partido Nacional, y tanto desde filas lacallistas como en el sector comandado por Jorge Larrañaga son conscientes de eso.

El senador Carlos Camy, principal referente departamental de Alianza Nacional, había dicho a principios de mes a la diaria que al único candidato a la intendencia al que le daría su apoyo sería a Chiruchi si volvía a presentarse, y que de lo contrario él se postularía por el sector que encabeza Larrañaga.

Chiruchi, que cumple 72 años en octubre, fue uno de los caudillos locales más fieles del ex presidente Luis Alberto Lacalle, pero su relación con el hoy precandidato Luis Lacalle Pou no ha sido tan cercana. En la campaña anterior tuvo mucho menor participación que en otras oportunidades, e incluso llegó a pedir una mayor presencia en ella de Lacalle padre, alegando que “podría contagiar a los veteranos mucho más” que su hijo. En cambio, el ex intendente tiene una buena relación con Jorge Larrañaga, con quien se ha reunido en varias oportunidades. El año pasado, Chiruchi fue de los primeros en aportar su firma para impulsar la reforma constitucional que promueve el senador y precandidato, “Vivir sin miedo”.

En diciembre, varias agrupaciones departamentales postularon a la actual secretaria general de la Intendencia, Ana Bentaberri, en un acto que contó con la presencia del actual intendente, José Luis Falero. Este dijo ayer a la diaria que Bentaberri es la candidata oficial de Aire Fresco, el sector de Lacalle Pou, y que cuenta con su respaldo. “Los demás sectores no confirmaron nada aún”, agregó el intendente. Esta última frase viene al caso porque el Herrerismo, que a nivel nacional también respalda, obviamente, a Lacalle Pou, aspira a que Chiruchi regrese a sus filas en la competencia electoral. La versión fue dada a conocer el domingo por Radio Sarandí, y el senador Luis Alberto Heber confirmó que se han mantenido conversaciones con el ex intendente, aunque acotó que estas “todavía no terminaron”. Otro dirigente herrerista, el diputado Gustavo Penadés, comentó a la diaria que Chiruchi “ha sido herrerista toda la vida, se siente cómodo en el Herrerismo, y el Herrerismo se siente cómodo con Chiruchi”. Las conversaciones no han entrado en detalles todavía, pero sobre la mesa están tanto la eventual postulación del veterano dirigente a la intendencia maragata como su apoyo en las internas de junio y su participación en las elecciones nacionales.

En filas de Larrañaga entienden que existe “especulación” con el tema, y sostienen que no habrá nada definido hasta que hable el ex intendente.

Chiruchi fue intendente interventor en San José durante el final de la última dictadura cívico-militar, y en 1984 fue electo democráticamente para continuar en el cargo, obteniendo su reelección en 1989. Durante gran parte del segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000) ocupó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y luego, a partir de una campaña con el eslogan “Juan vuelve” para las departamentales de 2000, volvió a ganar en estas y en las de 2010. En el período de gobierno anterior al actual (2010-2015) se desempeñó como senador.