Javier García cree que en la elección se definirá si la economía del país “la maneja Arbeleche u Olesker”

Las banderas amarillas teñían la avenida Garzón, cerca del club Olimpia, en pleno Colón, mientras aguardaban un acto de la Lista 40, del Partido Nacional (PN), que apoya al precandidato Luis Lacalle Pou. Como el local de la agrupación es pequeño, el acto se hizo en la vereda, y demoró en empezar porque, desde que llegó al lugar, Lacalle Pou se tomó el tiempo de saludar y sacarse selfies con quienes lo requerían.

El diputado Rodrigo Goñi fue el encargado de abrir el acto. Señaló que Uruguay “tiene todo” para ser “el mejor país del mundo”, pero “no estamos pudiendo disfrutar”. Por eso, este año hay que “asumir las responsabilidades que nos tocan todos, cambiar esto que no nos deja vivir y disfrutar este país tan lindo”.

Por su parte, el senador Javier García dijo que, “bien lejos de todo centímetro de soberbia”, se sienten protagonistas por ser compañeros “del próximo presidente de la República”. Además, sostuvo que en junio votarán a “un equipo de mujeres y de hombres que van a rodear al presidente”, un presidente “que se haga cargo” y que, cuando las cosas “no salen bien, no ande con el dedo sacándose las responsabilidades y cortando por el lado más fino de la cadena”. “La opción no va a ser sólo entre Luis y el candidato del Frente Amplio [FA]. La opción también va a ser si la economía del país va a estar al mando de Azucena Arbeleche o [Daniel] Olesker”, indicó. Ante la exclamación, en señal de sorpresa, de varios de los presentes, García explicó que la semana pasada la interna de Partido Socialista, “que es el partido de [el precandidato Daniel] Martínez, la ganó el economista Olesker y que sus primeras declaraciones fueron decir que todavía había capacidad para poner impuestos”. Agregó que si se vota a Lacalle Pou, no sólo “no va a haber impuestos”, sino que además “vamos a tener un gobierno de trabajo que va a ser austero y que no le va a pedir más esfuerzos a la gente”.

Al cerrar el acto, Lacalle Pou dijo: “No queremos ser un gobierno de dientes apretados, sino de sonrisas para todos”. “Acá pasaron vecinos a los bocinazos, gritando: ‘¡Viva el PN!’. Y alguno también gritó: ‘¡viva el FA!’. Para ese también va a estar destinada nuestra sonrisa, para que muchos puedan gritar lo que quieran, pero para que todos estén mejor”, subrayó. Siguiendo la línea de los discursos de sus correligionarios, dijo que “hay que hacerse responsable”. Por tanto, “si las cosas salen bien, es gracias a el equipo, pero si salen mal, es culpa del presidente, que no puede poner excusas”. Luego recordó que hoy de noche presentará su equipo y su programa, al que pidió “que le peguen una ojeada”, ya que “no es sólo un programa de gobierno, sino intenciones, proyectos y métodos”. “Yo entiendo que hay mucho enojo, pero el día que vayan a votar no me regalen el voto. Yo no quiero un voto regalado, quiero un voto sentido, pensado y merecido”, finalizó.