Lacalle Pou: El FA “va a tener que decir qué va a hacer”, porque su receta actual “sabemos que no funciona”

Ayer, en la sede del sector Todos del Partido Nacional (PN), liderado por Luis Lacalle Pou, tuvo lugar la presentación oficial del apoyo de la Unión Cívica (UC) a su precandidatura. El partido liderado por Aldo Lamorte, que desde 2009 suma sus votos a los del PN, estaba con Verónica Alonso hasta que la senadora anunció que declinaba su precandidatura para apoyar la de Juan Sartori. Antes de empezar el acto, Lamorte dijo a la diaria que decidieron seguir “su propio camino” junto con Lacalle Pou y no apoyar a Sartori, porque creen que en el momento actual se defienden “valores”, y no “solamente un esquema de alcanzar posiciones o tener un merchandising adecuado”. “Nuestros 120 años de historia reflejan esa defensa de valores, y seguimos en lo mismo, no hemos cambiado”, aseveró.

“Esto que hoy hacemos con Aldo, en nombre de la UC, nos debería empezar a ilustrar lo que tenemos que hacer con otros partidos con los que vamos a competir en octubre”, dijo Lacalle Pou al inicio de su discurso. Luego insistió en que el próximo gobierno será de varios partidos, y sostuvo que “la gente” no les va a “perdonar” que “no se pongan de acuerdo”. Por otra parte, sostuvo que hay que “proteger al que emprende”, y que no se trata “sólo del gran empresario”, sino en general “del que todos los días se levanta a laburar, siendo patrón o empleado”. “Estamos cansados de los enfrentamientos, no sirven para nada, dejan heridas y una sociedad dividida”, opinó.

Más adelante, en una rueda de prensa, el precandidato blanco fue consultado acerca de las críticas que recibió del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y del ex presidente José Mujica por su promesa de que el Estado ahorrará 900 millones de dólares anuales. Mujica señaló en un acto que ese planteo es como si él, que conoce “un poquito” de agricultura, dijera que va a criar terneros que en un año y medio pesen “1.000 kilos”. Por su parte, Astori sostuvo en radio Monte Carlo que la propuesta tiene “una cuota de superficialidad, en la medida en que no se señala cuáles son los aspectos específicos que se van a recortar para llegar al objetivo propuesto”.

Lacalle Pou dijo que el comentario del ex presidente no le extrañaba, e ironizó: “No se olviden de que Mujica prometió un gobierno honrado y un país de primera”. Agregó que de Astori “hubiera esperado un poquito más de elaboración”, y afirmó que como ministro, vicepresidente y nuevamente ministro, tuvo “todas las herramientas y toda la bonanza, quizá como en ningún otro período en la historia”, para “dejar a nuestro país en condiciones de avanzar social y económicamente”, pero “terminamos con desempleo, una deuda externa en crecimiento, un déficit enorme y [...] más gente viviendo en asentamientos que en la salida de la crisis” de 2002. Por último, aseguró que está dispuesto a debatir sobre política económica, pero que si el Frente Amplio pretende continuar en el gobierno, “va a tener que decir qué va a hacer, porque la receta que ha llevado hasta el momento, de más gasto, más impuestos y más tarifas, sabemos que no funciona”.