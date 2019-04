Lacalle Pou: “Hay que ponerle coto a la desprolijidad administrativa” y “terminar con el despilfarro”

Ayer de tarde, en el cruce de Benito Blanco y Guayaquí, inauguró una nueva sede la lista 4040 del sector Dale, liderado por el intendente de Florida, Carlos Enciso (quien será su candidato al Senado). El lanzamiento contó con la presencia del precandidato Luis Lacalle Pou (Todos), quien comenzó su discurso diciendo que está convencido de que el futuro “va a ser mejor”, aunque algunos puedan catalogarlo de “ingenuo”, porque entiende que los problemas actuales son “autogestionados” por “omisión o por errores de los gobernantes”.

“El primer cambio es el de gobierno”, afirmó Lacalle Pou, y llamó a construir la “alternancia”. “El continuismo es incertidumbre”, alegó, y preguntó en forma retórica: “¿Alguien sabe qué están haciendo el presidente, el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior para cambiar la situación?”. Al respecto, manifestó que “lo que sobran son las excusas, el ‘yo no fui’”. Sobre la situación económica actual, sostuvo que “hay que ponerle coto a la desprolijidad administrativa” y “terminar con el despilfarro”.

Tampoco faltaron las críticas a la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Si hay algo que es nuestro país, es que es solidario, y a mí me preocupa que esa solidaridad nacional que está en nuestro ADN no se respete”, apuntó el precandidato, y afirmó que si algo no ha logrado el Mides es el “desarrollo social de muchos individuos vulnerables”. De todos modos, acotó que no cuestiona la existencia de esa cartera, sino el “clientelismo”.

Antes había hecho uso de la palabra Enciso, quien adelantó que si el Partido Nacional gana las elecciones el Mides va a “seguir existiendo”, pero también reclamó que ese ministerio adopte medidas urgentes respecto de las personas en situación de calle. “Tienen que sacar a la gente que está durmiendo en la puerta del Banco República”, enfatizó, y atribuyó la situación a la “ausencia de sensibilidad social” por parte del actual gobierno.

Algunas líneas

De mañana, en un desayuno organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, el mismo precandidato blanco hizo un repaso de sus propuestas programáticas, cuestionó las medidas tomadas hasta el momento a nivel macroeconómico por el gobierno, y esbozó algunas ideas en materia de seguridad social.

“Tenemos un gobierno que tiró la toalla, un presidente ausente”, reiteró Lacalle Pou, quien cuestionó duramente la línea económica de gobiernos frenteamplistas en los últimos tiempos, sobre la base de que la macroeconomía “es fundamental” y se ha descuidado. Luego deslizó una crítica al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, al comentar que en estos días “escuchamos a los encargados” hablar de los problemas en la materia “como si todo esto hubiera sido generado espontáneamente”.

El líder de Todos reiteró que su propuesta de ahorro anual de 900 millones de dólares “no es ningún disparate”, y la reivindicó sosteniendo que, según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado el año pasado, en Uruguay se malgastan cada año unos 2.000 millones de dólares debido a “ineficiencias” estatales (sobre esta estimación y su contexto regional).

Por otra parte, adelantó que si gana las elecciones va a retirar al país de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que está en “coma”, al igual que de “todos esos lugares que nos trajo el chavismo”. Sobre la reforma del sistema previsional, manifestó que no pretende subir el mínimo de edad jubilatoria para quienes están trabajando hoy, sino generar estímulos para incentivar a las personas a jubilarse a los 65 años.

También habló sobre UPM, y planteó que, según lo tiene entendido, esa empresa finlandesa puso como condición “ineludible” para instalar su segunda planta en Uruguay que se derogue la ley que permite las ocupaciones sindicales, y que si él es presidente, está dispuesto a derogarla. “La lapicera del doctor Vázquez no va a tocar una hoja para firmar eso”, aseguró, y sostuvo que él va a negociar lo que “le dejen”. “Voy a tratar de que la empresa se instale y voy a negociar mejor para ustedes”, aseveró en el salón colmado de empresarios: “Los voy a defender a ustedes”.

Lacalle Pou “sacó una maestría en no decir nada”, ironizó el ex diputado y actual precandidato del FA Óscar Andrade, en diálogo con la diaria. Dijo que sacar al país de la Unasur no es una propuesta para resolver los problemas del país, y agregó, sobre la intención anunciada de derogar el decreto que permite las ocupaciones, que estas ya se hacían antes de que existiera la norma. “La verdad, me extraña que no sepa, porque es un año mayor que yo, y yo estuve tres meses ocupando una obra en 1993 sin que existiera ese decreto. ¿En serio piensa que antes no existían las ocupaciones?”, comentó.

Sobre las propuestas de seguridad social, Andrade recordó que en 2004 la tasa de evasión de aportes era de 40%. “Cuatro de cada diez trabajadores no tenían aportes; si no íbamos a la reforma de 2008, esa gente tampoco se jubilaba con 65 años”, apuntó, y añadió que “hay que discutir todo cuando discutimos sobre seguridad social”, incluyendo los “millones que se van a las AFAP, el déficit del sistema, y por qué los aportes patronales rurales tienen un margen de beneficio con respecto a los demás”.