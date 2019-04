Las elecciones en ADEOM y AEBU ratificaron los liderazgos anteriores

La lista 27, fundada y encabezada por la actual secretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM), Valeria Ripoll, obtuvo 657 votos en la elección de autoridades del sindicato la semana pasada. Con ese resultado, logró cinco de los 15 lugares en el Consejo Ejecutivo. Le siguió la lista 2011–que Ripoll abandonó este año–, con Camilo Clavijo en el primer lugar, que agrupa a dirigentes afines al Frente Amplio y obtuvo, con 444 votos, tres cargos. En la tercera posición se ubicó la lista 1980, que dirige Álvaro Soto, del Partido de los Trabajadores: con 293 votos, le corresponderán dos cargos en el Consejo Ejecutivo. De los 5.696 habilitados para votar, participaron 2.660 (46,6%).

Con estos resultados, se mantendrá la situación actual, en la que ninguna agrupación tiene mayoría. La novedad, además de la aparición de la lista 27, será que en este período no tendrá representación –porque no se presentó– la lista 307, del histórico dirigente y ex presidente del sindicato Aníbal Varela. Este recibió una suspensión gremial de tres meses por “conducta gremial irresponsable” tras su renuncia, en enero, al cargo de presidente, por diferencias entre los integrantes del Ejecutivo en medio del conflicto con la Intendencia de Montevideo, relacionadas con las guardias gremiales para la recolección de residuos.

Las demás listas que se presentaron obtuvieron un cargo cada una. Son la 2404, encabezada por Ruben Díaz (afín al Partido Colorado); la 2017, que encabeza Líber Arce Ayzaguer; la 1330, dirigida por el actual presidente de ADEOM, Eduardo Vignolo; la 1974, que llevó en el primer lugar a Felipe Vilche; y la 777, liderada por Nehru Fernández. Todas ellas reivindican que no tienen relación con ningún partido. En los próximos días se definirá quienes ocuparán la secretaría general, la presidencia y las secretarías de Cultura, Deportes, Organización y Prensa, Radio y Propaganda.

Por otra parte, en AEBU, la lista 98 aumentó su mayoría en el Consejo Central y en banca privada; mientras que la lista 31957810999 ganó la elección en banca oficial.

La semana pasada también se llevaron a cabo, del lunes al jueves, las elecciones de AEBU, el sindicato de los trabajadores del sistema financiero. Se votó para renovar la integración del Consejo Central, el Consejo de Disciplina, la Comisión Fiscal, la Electoral, y los consejos sectoriales correspondientes a la actividad financiera privada y a la pública.

La lista 98, vinculada a la corriente sindical Articulación del PIT-CNT, aumentó su mayoría en el Consejo Central, donde tendrá a siete de los 11 integrantes. La 31957810999 –alianza de grupos de izquierda radical– mantuvo sus dos cargos, y la 17, vinculada al Partido Comunista, perdió un representante y obtuvo un solo puesto, al igual que la 1955, que agrupa a dirigentes del Movimiento de Participación Popular y del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP).

En el Consejo del Sector Financiero Privado, la 98 también aumentó su mayoría, al obtener nueve de los 11 cargos. Los consejeros restantes corresponderán a las listas 17 y 1955. En el Consejo del Sector Financiero Oficial, se reiterará la situación de que ninguna de las agrupaciones tenga mayoría. La 31957810999 logró cinco representantes (uno más que en la elección pasada, de 2017) y la 98 seguirá con cuatro. Los restantes serán ocupados por integrantes de las listas 17 y 1955.