Manini Ríos: “Me sorprende y me duele” que Vázquez “quiera eludir su responsabilidad”

El ex comandante en Jefe del Ejército Guido Manini Ríos presentó su candidatura a la presidencia por el partido Cabildo Abierto. Como no podía ser de otra manera, luego de su discurso, las preguntas de la prensa estuvieron marcadas por el contenido de las actas del Tribunal de Honor militar, en las que José Nino Gavazzo confesó que había tirado al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, en marzo de 1973, como publicó El Observador. Esa información desencadenó, entre otras cosas, la renuncia de Jorge Menéndez, Ministerio de Defensa Nacional, y la destitución de José González como comandante en Jefe del Ejército. Pese a la queja de muchos de los presentes por las preguntas, Manini se refirió al tema, que consideró una operación para perjudicarlo.

"Estoy firmemente convencido de que estamos ante una tergiversación intencional de los hechos, a partir de un artículo de prensa surgido en un medio conservador, del cual se hicieron eco un coro muy amplio de gente, que va desde aquellos que desde siempre odiaron y quisieron destruir al Ejército Nacional y a las Fuerzas Armadas hasta distraídos que dan justificación a aquel dicho de que una mentira repetida mil veces se transforma en verdad", sostuvo, y luego debió callar por los aplausos. Afirmó que se ha dicho que el Tribunal de Honor hizo "algo así como el encubrimiento de Gavazzo", cuando en realidad hizo "exactamente lo contrario", condenándolo a la "máxima pena que puede aplicar el Tribunal de Honor", la "separación de la institución y la prohibición a usar el uniforme". Además, agregó que la causa sobre la que se expresó el artículo "era vieja" y "ya había sido presentada en la Comisión para la Paz, hace como 15 años", y Gavazzo "ya había sido procesado con prisión".

También dijo que otra de las "tergiversaciones" es la que habla "del ocultamiento de información", ya que "no hubo ni un solo ocultamiento". "Yo personalmente le entregué al [ex] ministro de Defensa [Menéndez] todo el expediente, sin que faltara una sola línea", subrayó. Además, dijo que le "consta" que Menéndez "elevó a la Presidencia de la República todo ese expediente en las siguientes horas". "Yo pregunto qué habría pasado si no hubiera existido ese artículo de prensa. El señor presidente [Tabaré Vázquez] tenía el expediente completo arriba de su mesa cuando yo hablé con él la última vez. Pero quiero decir algo más: me sorprende y me duele que el señor presidente quiera eludir su responsabilidad, actuando con total ligereza de procedimientos, al relevar un tribunal de honor que hizo exactamente lo que tenía que hacer, porque le comunicó a su superior las actuaciones que estaba haciendo", subrayó. Por último, Manini djio que le "duele muchísimo" la "forma canallesca en la que fue cesado el ministro de Defensa Nacional, que está gravemente enfermo y no se puede defender".