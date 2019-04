Martínez renuncia a la Intendencia de Montevideo y Di Candia asumirá el cargo

Daniel Martínez, precandidato presidencial del Frente Amplio (FA), presentará hoy su renuncia formal al cargo de intendente de Montevideo, una vez que el prosecretario Christian di Candia aceptó ayer asumir el cargo. “Dado este paso que he dado [en referencia a su precandidatura] y que se definió qué va a pasar [en la Intendencia –IM–], lo más correcto es renunciar”, dijo Martínez a la prensa tras reunirse con Di Candia en su domicilio.

El precandidato manifestó que “ya tenía definida la renuncia”, pero esperó para concretarla a que estuviera claro quién lo sucedería en el cargo. Destacó además que la suya es una decisión independiente del resultado de las elecciones internas (o sea, aunque no lo dijo así, que no toma la precaución de poder volver a la IM si pierde). Martínez también explicó que en el correr de esta semana se procesarán los aspectos formales de la renuncia y la sucesión ante la Corte Electoral, y que el director de Artes y Ciencias, Juan Canessa, seguirá desempeñándose como intendente interino hasta que Di Candia asuma definitivamente el cargo, el lunes de la semana próxima.

Sobre las especulaciones en los días previos acerca de quién asumiría el cargo, el precandidato comentó que “en estos casos siempre hay mucho folclore y muchos trascendidos”. “Cuando la gente vota, vota al intendente y a una plancha de suplentes que luego tienen que tomar la decisión de asumir o no [dado el caso]”, apuntó, y remarcó que durante el proceso de definición de su sucesor “hubo confianza entre los cinco involucrados, incluyendo a Canessa”. “Lo importante es mantener lo que se ha hecho, que es un equipo muy unido trabajando en base a cumplir con lo que la gente votó”, añadió.

De mano en mano

El cargo de intendente había quedado vacante tras el pedido de licencia reglamentaria de Martínez, el 18 de marzo. El primero en la lista de sus suplentes era el director de Desarrollo Económico de la IM, Óscar Curutchet, quien ya había decidido no asumir el cargo, para postularse a la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Luego de que perdió esa elección, con Ignacio Alonso, Curutchet anunció que de todos modos no sustituiría a Martínez, porque la IM nunca había sido su “plan B”.

La segunda en la línea de sucesión era la directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche. Pero, más temprano en la tarde de ayer, la senadora y dirigente de Casa Grande, Constanza Moreira, anunció que Goyeneche, integrante de ese sector, tampoco va a asumir el cargo, ya que se dedicará a la campaña para las elecciones nacionales. En una conferencia de prensa en la sede del sector, Moreira señaló que “una mujer joven, política, feminista y con experiencia de gestión” como Goyeneche “es absolutamente irreemplazable en la campaña que va a llevar al FA –espero– a la victoria en octubre. No hay tantas mujeres con ese perfil y capacidad de vocería pública”.

Martínez valoró que la decisión de Goyeneche se haya tomado a nivel del sector, “en un mundo donde las decisiones individuales prevalecen por encima de otras cosas en muchas cosas de la vida”. “Me lo plantearon, entendimos y compartimos los argumentos planteados”, añadió tras felicitar a Goyeneche por su desempeño en la dirección de Desarrollo Social y su “defensa de los valores”.

Por su parte, Goyeneche expresó su respaldo a la precandidatura de Martínez, en línea con lo ya decidido por Casa Grande, y señaló que seguirá “apuntalando a la IM” desde el lugar que ocupa hoy en día. Asimismo, comentó que su eventual candidatura a diputada por Montevideo “está en proceso de diálogo en la departamental” de Casa Grande.

El tercero en disputa

Una vez se conoció la decisión de Goyeneche, Martínez se reunió con el tercero en la lista de suplentes, Christian di Candia, quien se desempeñó desde el inicio de este período como prosecretario de la IM, y ya había manifestado que estaba dispuesto a asumir el cargo. “Yo quería corresponder, de alguna manera, a la responsabilidad que había asumido con el FA, con Daniel [Martínez] y con el equipo de gobierno. Si me tocaba asumir, iba a asumir. No hay ningún costo en no ser parte de la campaña electoral, cuando uno tiene la oportunidad de ser intendente de la capital del país y con un equipo que está funcionando. Es un honor y un orgullo”, afirmó Di Candia.

Acerca de su futura gestión al frente de la comuna, dijo que “las grandes líneas ya están trazadas” y que se seguirá actuando como se ha hecho durante el gobierno de Martínez. “Venimos trabajando en equipo en todas las áreas. Será cuestión de entrar más en los detalles de cada departamento”, agregó. También manifestó que encara la nueva “responsabilidad con un equipo que viene dejando todo desde 2015 para transformar Montevideo, que lo está haciendo de buena forma y la gente lo nota”, y que se trata asimismo de una “responsabilidad generacional”, con una carga “simbólica” de la incorporación de “generaciones más jóvenes a la política”.

Consultado sobre su cargo como funcionario en la Junta Departamental de Montevideo, manifestó que el lunes presentó la nota de renuncia, y que los ediles la aprobarán entre hoy y mañana. Añadió que en esos días también se definirá quién será su sucesor en la prosecretaría de la IM. “Hay una propuesta que presentó Daniel [Martínez], pero falta hablar con la persona”, manifestó.