Mientras dirigentes se suman a la campaña de Sartori, el equipo de comunicación de Alonso la abandona

La presencia de Juan Sartori en la contienda electoral sigue moviendo el piso del Partido Nacional (PN). El empresario sumó el 8 de abril a la senadora Verónica Alonso (Esperanza Nacional, EN), pero integrantes del equipo de esta decidieron trabajar para el sector Mejor País, cuyo precandidato es el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

El jefe de campaña de Alonso, Gabriel Cunha; su jefa de despacho en el Senado, María José Dupoy; y su secretario de prensa, Andrés Etcheverry, dejaron esas tareas al abandonar el sector. Etcheverry comentó a la diaria que la decisión fue tomada por los tres después de que Alonso canceló su precandidatura para adherir a la de Sartori. A esos alejamientos se suma el de Madelón Irazábal, líder de una agrupación de Durazno, que ahora apoya a Jorge Larrañaga (Juntos).

Sobre aquella decisión de Alonso, Etcheverry dijo que no le cayó bien porque Sartori no lo representa como blanco y tampoco conoce en profundidad los problemas del país, ya que hasta fines del año pasado vivió en el exterior, pero opinó que la senadora fue consecuente con su forma de hacer política. “Para buscar resultados distintos no podía hacer lo mismo; entonces, no tenía otra salida que apoyar a Sartori, porque apoyar a Luis [Lacalle Pou] o a Jorge [Larrañaga] era hacer más de lo mismo”, opinó.

También admitió que él debería haber procurado que Alonso tuviera más exposición, pero consideró un grave error de la entonces precandidata haber dicho que se iba a tener que aumentar la edad de jubilación. También criticó que se haya “pegado tanto a un discurso pastoral”, y dijo que “el video de la iglesia fue nefasto”, en referencia a una filmación difundida en redes sociales en enero de 2019, que mostraba a Alonso hablando desde el altar de un templo, acompañada por varias personas, entre ellas el diputado de EN Álvaro Dastugue.

Por su parte, Cunha dijo a la diaria que se fue de EN porque entendió que no era su lugar, y que los motivos de esa decisión fueron conversados en el ámbito de lo privado. De todas formas, admitió que la demanda contra Alonso por una deuda desgastó la relación. A mediados de 2015, Martín Nyczka, dueño de la imprenta Vistosul SA, le inició un juicio civil a la senadora y a su esposo, Marcel Gerwer, alegando que le habían quedado debiendo dinero por la impresión de listas para las elecciones internas de 2014. Cunha estuvo involucrado porque Alonso lo señaló como la persona que debía pagar. La Justicia falló contra Alonso y Gerwer en primera y segunda instancia, y el caso fue tratado por la comisión de Diputados que investigó el financiamiento de los partidos políticos de 1999 a 2015. Integrantes de esa comisión expresaron su sospecha de que la nacionalista financió su campaña con dinero de la iglesia Misión Vida para las Naciones, encabezada por Jorge Márquez, a la que Cunha pertenecía pero de la que ya se apartó, según aseguró ayer a la diaria.

Dastugue, yerno de Márquez, dijo a la diaria que quienes se fueron son buenos compañeros y que con ellos “no hay venganza ni desacuerdos”. “Arriba con la decisión que tomaron”, comentó. También afirmó que las críticas de otros sectores del PN a Sartori “atentan contra la unidad del partido”, y que salen a “pegarle” porque “ven que es una gran amenaza electoral, por el crecimiento que tuvo en las encuestas”.

Dastugue aseguró que no hubo “absolutamente ningún acuerdo económico de ninguna clase” tras la decisión de acompañar a Sartori, y que “es bien visible” que Alonso “no precisa la economía de otro precandidato para llevar adelante su campaña”.

Todo cambia

Ayer de tarde, el equipo de comunicación de Sartori informó que Mario de los Santos, ex dirigente del Frente Amplio (FA) de Salto, apoyará la precandidatura del empresario. El comunicado indicó que De los Santos fue candidato a diputado por el FA en 2014 y luego “participó en el proceso electoral que llevó a Andrés Lima a la Intendencia de Salto”. Un par de horas después, la departamental de Salto del FA aclaró que De los Santos dejó ese partido en 2017, y que luego se acercó al grupo de la colorada Agustina Escanellas, pero que finalmente no llegaron a un acuerdo. Era delegado de la intendencia en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, pero renunció en 2017 debido a un escándalo por un faltante de dinero donado por ese organismo a víctimas de inundaciones. El FA puso el caso a consideración de su Tribunal de Conducta Política, pero De los Santos se desvinculó antes de que el asunto fuera tratado.