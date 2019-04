Mujica cuestionó a Lacalle Pou por decir que no aumentará el precio del combustible

Más de una hora habló este sábado el ex presidente José Mujica en la celebración de los 30 años del Movimiento de Participación Popular (MPP) en el Parque Capurro. Además de Mujica, también dieron un discurso la precandidata del Frente Amplio (FA) Carolina Cosse y el diputado del MPP Alejandro Sánchez, quien explicó las 16 medidas “en defensa de la política” que el sector presentó en marzo. A los discursos políticos se sumaron espectáculos musicales de Ana Prada, Gerardo Nieto y León Gieco. Además, en el parque se podía comprar comida y remeras estampadas con la cara de Mujica. Sobre uno de los costados del escenario había un puesto de entretenimiento para los niños, a cargo de estudiantes de la tecnicatura en Recreación de la UTU.

Mujica dio un largo discurso sentado, porque, según dijo, se “calienta menos” cuando no está de pie. El ex presidente empezó recordando los inicios del movimiento. Dijo que el MPP tiene 30 años de vida, sumados a otros casi 30 años detrás. “La única ley permanente en la vida es el cambio, pero no fosilizado, no cualquier cosa. En esos años de formación se derribaban muros, y no sabíamos que vendrían otros”, dijo en referencia a la caída del muro de Berlín en 1989. “Tuvimos que mirar cómo las teorías que iluminaron nuestra juventud sucumbieron bajo los zapatos de la burocracia, casi transformada en clase”, afirmó. Para Mujica, si bien su movimiento se equivocó en el camino, no lo hizo en el “rumbo”.

Sobre la actualidad, afirmó, como en otras oportunidades, que una de las “limitaciones de nuestro tiempo” es que “nuestras sociedades están sumidas en una cultura funcional”, en la que el sistema, para perpetuarse, nos quiere transformar en “feroces compradores compulsivos” y trata de hacernos “confundir ser con tener”. Dijo que gracias a la “escuela de la cana” él pudo superar esa idea, pero “no le puedo pedir a mi pueblo que tenga la capacidad de zafar de esa realidad cultural [...], hay que luchar por el desarrollo económico, tratar de multiplicar los panes, pero no olvidar la felicidad humana”.

“Yo no quiero experimentos como el argentino, con 32% de pobreza y 6% de indigencia”, dijo, y comentó que el gobierno del presidente Mauricio Macri está estudiando la posibilidad de nombrar a un extranjero como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El gobierno de ese país envió un proyecto de ley al Parlamento para modificar la Carta Orgánica del BCRA, y uno de los cambios propuestos es la eliminación de la exigencia de que los miembros del Directorio tengan la nacionalidad argentina. Según informó el diario Tiempo Argentino, se trata de un acuerdo entre la administración de Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de la asistencia financiera prestada por el organismo internacional desde 2018.

“Están hablando de que van a privatizar el puerto de Buenos Aires. Me duele el pueblo argentino, es un pedazo nuestro”, dijo Mujica, y aseguró que “los dolores de Argentina golpean en casa”. Con el país vecino como ejemplo, pidió: “No me hagas tirar las joyas de la abuela para tapar agujeros”. Además, pronosticó que Uruguay podría atravesar problemas a raíz de las vicisitudes del mercado internacional, como consecuencia del enfrentamiento entre China y Estados Unidos.

La campaña

“No sé cómo pueden decir que no van a subir los precios de los combustibles”, aseguró, haciendo referencia a la promesa del precandidato del Partido Nacional (PN) Luis Lacalle Pou de no subir las tarifas, los impuestos ni los combustibles. “Ni Mandrake” puede saber qué pasará con el precio del petróleo, continuó el ex mandatario.

También se refirió a la propuesta de reforma constitucional del precandidato del PN Jorge Larrañaga: “¿Que hay problemas de seguridad? ¡Chocolate por la noticia!”. Afirmó que la inseguridad se soluciona con inteligencia y no con “carne con ojos y uniforme”, porque “la revolución digital también está cambiando el mundo del delito”. “Se nos pudre la vida de gente joven en cana, se pierden la mejor edad para el amor, y están en cana, pelotudos, y se creen vivos, pero si te agarran te sacan la sangre”. Por eso, sostuvo, es necesaria la “eficiencia represiva”.

Sobre Cosse, Mujica dijo que el MPP decidió apoyarla por su capacidad y porque es mujer. “Es mucho más fácil cambiar una realidad material que una cultural, y ese machismo es parte de la educación que tienen las mujeres de hoy con sus hijos. Hay que cambiarlo, pero va a costar. Es un proceso”, opinó.

En su discurso, Cosse apeló a la emoción. ¿Su mensaje? “El reto del presente y el desafío del futuro” es seguir cambiando. “Nunca llegamos, porque siempre estamos llegando [...] estamos partiendo desde otro lugar. Hoy la tarea más importante es movilizar a todo Uruguay para lograr que la mayor cantidad de personas vote el 30 de junio”, concluyó.