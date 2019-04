Novick tendrá un competidor en la interna

Finalmente, y pese al alejamiento del ex fiscal Gustavo Zubía del Partido de la Gente (PG), Edgardo Novick tendrá un contendiente en las internas de esta colectividad política. Hoy a las 9.00, el dirigente Fernando Carotta presentará su precandidatura, con la que pretende desafiar al empresario devenido político, apoyada por su agrupación, llamada Renovación.

En diálogo con El País, Carotta afirmó que el PG “no tiene conducción y se ha transformado en una empresa unipersonal”, y que eso “no se soluciona con un tema de billetera”. “En la política, la billetera no asegura lealtad, entonces lo que tenemos que darle al partido en estas circunstancias es realmente liderazgo y conducción”, dijo el dirigente, quien consideró que “el partido tiene que tener una hoja de ruta y no la tiene”. Como ejemplo, mencionó que “hace 18 meses que estamos por presentar un programa de gobierno que nadie sabe de qué se trata”.

En tanto, Zubía, cuya precandidatura dentro del PG fue bloqueada, presentó ayer un pedido de autorización al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado para ser precandidato en esta colectividad política, con la agrupación Justicia para Todos. “Espero que esto prospere, y supongo en 80% o 90% que no va a haber problema, pero hay temas administrativos que resolver”, dijo al respecto. En esta ocasión no estará acompañado por el diputado Guillermo Facello, también otrora integrante del PG e impulsor de su postulación en esas tiendas. “Tuvimos diferencias al momento de decidir cómo se reparte la autoridad en la nave. No estuvimos de acuerdo en cómo integrar el Ejecutivo de esta agrupación”, explicó. Respecto de la precandidatura de Carotta, dijo que desde el “punto de vista teórico” le parece muy bien, pero lamentó que el PG no haya tenido esa receptividad anteriormente, cuando él trató de ser precandidato.