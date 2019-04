OEA aceptó a un representante de la Asamblea Nacional venezolana: Uruguay votó en contra

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decidió ayer aceptar a Gustavo Tarré como representante ante el organismo de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, “hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo”. La OEA considera que la reelección del presidente Nicolás Maduro no fue legítima, y reconoce la “autoridad constitucional” de la AN, pero aunque Maduro decidió hace dos años retirarse del organismo, el proceso culminará recién a fines de este mes. La resolución de ayer tuvo 18 votos a favor (Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía) contra nueve en contra (Antigua y Barbuda, Bolivia, Dominica, Grenada, México, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela). Hubo seis abstenciones (Barbados, El Salvador, Guyana, Nicaragua, San Cristóbal y Nevis, y Trinidad y Tobago) y estuvo ausente la representación de Belice.