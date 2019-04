Opción Consultores: Martínez, Lacalle Pou y Sanguinetti siguen liderando sus internas

Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti lideran las internas de sus respectivos partidos, según una reciente encuesta dada a conocer ayer por Opción Consultores en Telenoche.

En el Frente Amplio, el ex intendente de Montevideo encabeza con 36% la intención de voto oficialista, mientras que la ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse lo sigue de cerca con 30%. En tercer lugar se coloca el sindicalista Óscar Andrade, con 14% y en el último lugar, el ex presidente del Banco Central del Uruguay Mario Bergara, que recoge 6% de las adhesiones. Los indecisos son 14% y el margen de error estimado es de 7,6%.

En el Partido Nacional, el liderazgo del senador Lacalle Pou reúne 41% de las adhesiones. En segundo lugar se ubica su par Jorge Larrañaga, con 24%, en el tercer puesto está el empresario Juan Sartori con 14%, y en el cuarto lugar, la senadora Verónica Alonso con 11%. Completa la nómina el intendente de Maldonado, Enrique Antía, con 6%. Los indecisos fueron 4%, y el margen de error, de 7,5%.

El ex presidente Sanguinetti va primero en el Partido Colorado, con 48% de las preferencias. Lo sigue el economista Ernesto Talvi con 33%, mientras que el senador José Amorín Batlle alcanza 13%. Los indecisos suman 6%, y el margen de error es mayor que en los restantes partidos: 10,4%.