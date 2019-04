Desde hace algunas semanas el canal argentino de noticias TN ya no puede verse en dos de los principales cables montevideanos: TCC y Montecable. Si bien no está claro por qué se dio el divorcio (tanto la señal como los cables citaron motivos “ajenos” a ellos), una fuente de TCC opinó que TN ya no tenía el mismo atractivo que antes para la audiencia. “Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández era muy divertido ver cómo se ensañaban con ellos. Los periodistas les daban veinte mil vueltas a los jurados de Showmatch y a los panelistas de Intrusos. Con la llegada de Mauricio Macri cayó un poco la cosa, pero por lo menos seguían las denuncias por corrupción. Pero cuando empezó a arder la economía y la alternativa era pegarle a Macri o decir cualquier boludez, se dedicaron a decir cualquier boludez”. La semana pasada TN publicó en algunos periódicos uruguayos un aviso pago dando su versión de los hechos y manifestando su intención de seguir en las pantallas locales. Pero desde Montecable ya anunciaron que TN no volverá a verse “por lo menos hasta fin de año”. De todas maneras, indicaron que “en nuestra grilla queda National Geographic, que también tiene gorilas todo el tiempo. Los usuarios que disfrutan ver durante horas a este tipo de primates van a poder seguir haciéndolo. Además, los gorilas de National Geographic son bastante más simpáticos que los de TN, por lo que también pueden disfrutarse en familia”.