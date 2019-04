Parlasur: presidente dijo no haber sido “notificado” de cambios en la designación de los congresistas

El jueves 11 de abril, la cancillería de Uruguay había citado a algunos integrantes del Parlasur para comentar cuál era la posición de Argentina y Paraguay respecto de la elección directa de los integrantes del Parlamento del Mercosur. Ese día falleció el ex ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez, y la reunión se suspendió. El lunes 15, el canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, informó que los países del bloque –Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay– acordaron suspender la elección directa de los integrantes del Parlasur, con el “afán de optimizar los recursos”, informó la agencia de noticias Efe. Según Castiglioni, la decisión de los presidentes del bloque de suspender la elección de sufragio universal de los “parlasurianos” fue negociada durante tres meses.

En marzo de este año, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, había pedido al Congreso de ese país la derogación de la ley que obligaba a la elección directa de estos representantes, por el gasto que suponía. La nueva representación argentina sería electa junto a los comicios generales, en octubre. Si bien Macri no dijo qué costo tendría, el canciller paraguayo cuantificó el ahorro en cuatro millones de dólares para el bloque.

A pesar de que la noticia fue dada por el canciller paraguayo y celebrada por el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, el diputado del Frente Amplio (FA) y presidente del Parlasur, Daniel Caggiani, aseguró a la diaria que todavía no conoce la resolución, pero cuando lo haga verá “qué pasos vamos a seguir”. Por su parte, el senador del FA Marcos Otheguy dijo a la diaria que el Mercosur “ha tenido un comportamiento totalmente errático en función de los gobiernos de turno en los países”, e incluso aseveró que es “muy difícil que el bloque funcione con la inestabilidad que hay en Argentina y Brasil”.

En tanto, Pablo Iturralde, diputado del Partido Nacional (PN) e integrante del Parlasur, dijo a la diaria que esperaba recibir más información el jueves en la reunión que fue suspendida. “No sé si el gobierno tiene posición. Ese día nos iban a comunicar qué era lo que decían Argentina y Paraguay”, afirmó. Para Iturralde, el Parlasur es “una risa; es como Disney: nada de lo que pasa ahí es real”. “Uno va y no hay nada que mueva la aguja. No se trata ningún tema en serio, no discutimos las trabas del comercio ni la conveniencia de un protocolo sobre medioambiente. Hay discusiones ideologizadas que no tienen que ver con nada”, opinó.

Según el Protocolo del Parlasur, en 2020 todos los países del bloque deberán elegir a los parlamentarios de este cuerpo de forma directa, algo que Uruguay y Brasil todavía no han hecho nunca. Pero ahora, según los cambios anunciados, los integrantes de este cuerpo regional serán elegidos por los parlamentos de cada uno de los países.