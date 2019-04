Partidos políticos firman hoy “pacto ético” contra la desinformación intencional

Hoy a las 19.00, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Unidad Popular firmarán un “pacto ético”, impulsado por la Asociación de la Prensa Uruguaya, por el que todas esas colectividades políticas se comprometerán a no promover ni difundir información falsa durante la campaña. “La lucha contra las fake news y, en particular, las campañas de desinformación intencionadas es responsabilidad de todos, ya que no solamente son responsables quienes directamente integran el sistema político, sino la sociedad en su conjunto”, dice el texto que será firmado hoy por representantes de los partidos mencionados, en presencia del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y de antecesores suyos en el cargo. Estos anunciarán públicamente su decisión de “no generar ni promover noticias falsas o campañas de desinformación en perjuicio de adversarios políticos”, “promover entre sus afiliados y militantes la necesidad de buenas prácticas de convivencia en el manejo de las redes sociales”, y “evitar acciones o expresiones de tono agraviante o de descalificación personal contra adversarios”.