Poder Ejecutivo autorizó la explotación de una zona franca por UPM

El lunes, el Poder Ejecutivo autorizó a la empresa Cuecar, perteneciente a UPM, a explotar una zona franca en el departamento de Durazno. Según consta en la resolución, la firma prevé hacer uso de una zona franca en un predio de 350 hectáreas, donde se propone construir una planta de producción para la venta de pulpa de celulosa y papel, una planta química, industrias y servicios relacionados con “la industrialización de la madera y la elaboración de insumos para la producción de celulosa y papel”, y una central eléctrica para la producción y venta de energía.

Cuecar estima que hará una inversión total de 62.350.000 dólares. En la resolución se informa, además, que la empresa usuaria de la planta será Blanvira Sociedad Anónima, que proyecta una inversión mínima de 2.000 millones de euros. Para llevar adelante el proyecto, se prevé la contratación de unos 3.000 trabajadores directos para la fase de construcción de la infraestructura, y de otros 4.000 directos para la planta operativa.

El Poder Ejecutivo podrá revocar la autorización si finalmente UPM decide no concretar la inversión (porque no queda satisfecha con el cumplimiento de los compromisos gubernamentales o por otra razón), si Cuecar no cumple con la totalidad de las obras e inversiones proyectadas, si Blanvira (la usuaria principal de la zona franca), no lleva a cabo la “totalidad de obras e inversiones correspondientes al proyecto de construcción de una planta industrial, dentro de un plazo máximo de cinco años desde la decisión final de inversión”, o si la Dirección Nacional de Medio Ambiente no otorga la autorización ambiental correspondiente.

Asimismo, el Poder Ejecutivo autorizó a Pilemburg Sociedad Anónima la “ejecución inmediata” de la construcción de la infraestructura en el proyecto del Ferrocarril Central, que incluye el tramo entre el puerto de Montevideo y Paso de los Toros. Según consta en la resolución aprobada el lunes, el Grupo Vía Central, integrado por Saceem, Berkes, Sacyr y NGE, constituyó la sociedad Pilemburg para llevar adelante este proyecto, y le correspondió la adjudicación.