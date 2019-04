Postergan hasta noviembre entrega de firmas por reforma contra la “bancarización obligatoria”

Las dos iniciativas que buscan reformar la Constitución para eliminar la “bancarización obligatoria” presentarán en noviembre las firmas que respaldan sus proyectos, con la intención de que (si las adhesiones son suficientes) sean plebiscitados en forma simultánea con las elecciones departamentales de mayo de 2020.

Felipe Schipani, secretario de la Corte Electoral, dijo a la diaria que no hubo, ni hay por el momento, un pedido formal para que el organismo se expida sobre la posibilidad de hacer las consultas populares el año que viene, pero que a su entender eso es “perfectamente viable”. En cambio, descartó que se puedan hacer junto con las elecciones internas (porque el voto en ellas no es obligatorio) o en un eventual balotaje (porque es la segunda parte de la elección nacional y no es seguro que se lleve a cabo).

Una de las iniciativas contra la “bancarización obligatoria” es promovida por la Cámara Regional de Comerciantes del Este (Crece) y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, y la otra fue lanzada por el abogado Gustavo Salle, actual candidato del Partido Verde Animalista. Ayer el movimiento Un Solo Uruguay entregó 31.000 firmas para el proyecto de Crece y 11.800 para el de Salle.

Para que haya plebiscito son necesarias más de 260.000 firmas válidas. José Pereyra, de la Cámara Empresarial de Maldonado, dijo a la diaria que su propuesta ya reunió 170.000 y que “continúan llegando”, mientras que Salle aseguró a este medio que en las últimas 36 horas se entregaron 70.000, pero que no tiene la cifra total. Tanto él como Pereyra exhortaron a firmar por las dos iniciativas, pero el segundo acotó que, en su opinión, el texto de Crece es “más completo”.

Salle adelantó que les pedirá “una mano” para continuar con su campaña a los dirigentes de otros partidos que adhirieron a ella. Hasta ahora, ocho precandidatos han expresado su apoyo a alguna de las dos iniciativas: los nacionalistas Enrique Antía, Carlos Iafigliola, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Juan Sartori; el colorado Julio María Sanguinetti; Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto; y Edgardo Novick, del Partido de la Gente.

Pereyra expresó su rechazo a las declaraciones del diputado colorado Ope Pasquet, quien dijo que si la propuesta de Crece fuera aprobada caerían contratos obligatorios como los que rigen los seguros contra accidentes laborales y enfermedades profesionales. El texto que se incorporaría a la Constitución establece que “nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad, ni podrá ser sancionado, directa o indirectamente, por no hacerlo”.