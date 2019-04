Pulitzer: la Universidad de Columbia dio a conocer los ganadores de este año

The Overstory, del estadounidense Richard Powers, ganó el premio Pulitzer, otorgado por la Universidad de Columbia, en la categoría ficción literaria. Con esta obra, que repasa las historias de nueve personajes vinculados por diversas razones a los árboles y embarcados en una lucha por su conservación, el autor completa una docena de novelas publicadas. El relato –“una obra apasionante sobre el activismo y la resistencia que también es una sorprendente evocación del mundo natural”, según su editor– va y viene a lo largo de la historia, recorriendo fábulas de la Nueva York de fines del siglo XX y de las Timber Wars del noroeste del Pacífico, entre otras. El tribunal que la eligió valoró su “narrativa ingeniosamente estructurada, que se ramifica y cubre como los árboles”, y “cuya maravilla y conectividad se hacen eco de los humanos que viven entre ellos”. Fueron finalistas en la misma categoría las novelas The Great Believers, de Rebecca Makkai y There There, de Tommy Orange.

En la categoría drama fue premiada la obra Fairview, de Jackie Sibblies Drury, mientras que el relato histórico ganador fue Frederick Douglass: Prophet of Freedom, de David W Blight.

Pero los premios gordos, como es habitual en esta competencia, son los de periodismo. En ese terreno fueron galardonados los periódicos The New York Times y The Wall Street Journal por trabajos de investigación que destaparon escándalos financieros y asuntos turbios vinculados a la campaña electoral de Donald Trump en 2016. Según la agencia de noticias Efe, The New York Times recibió el premio a mejor reportaje explicativo por 18 meses empleados en investigar los orígenes del imperio financiero de Trump, mientras que The Wall Street Journal recibió el de mejor periodismo nacional por descubrir los pagos a dos mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con el mandatario.

Según el jurado, el informe de The New York Times, a cargo de los periodistas David Barstow, Susanne Craig y Russ Buettner, se hizo merecedor del premio “por una investigación exhaustiva de 18 meses sobre las finanzas del presidente Donald Trump que desmintió sus afirmaciones de que había logrado su riqueza por sí mismo, y que mostró [la realidad] de un imperio empresarial plagado de evasiones de impuestos”.

The Wall Street Journal, en tanto, fue reconocido por descubrir los pagos secretos efectuados por Donald Trump durante su campaña electoral a dos mujeres que aseguraban haber mantenido relaciones con él, así como a las personas que mediaron en el intercambio. La investigación condujo a la apertura de un proceso judicial por el que Michael Cohen, ex abogado de Trump, fue sentenciado, en diciembre de 2018, a tres años de prisión por, entre otros delitos, haber violado la ley de financiación de campañas electorales y haber pagado por el silencio de ambas mujeres. La investigación fue dirigida por Michael Siconolfi, Ashby Jones y Jennifer Forsyth.

El premio a la crítica de libros fue para Carlos Lozada, columnista del Washington Post, quien, según su propio periódico, fue uno “de los galardonados en los premios Pulitzer por el periodismo que examinó el pasado y el presente de Trump y su impacto en la sociedad estadounidense”.

El premio al mejor viñetista fue para el dibujante independiente Darrin Bell, colaborador del Washington Post, quien también se destacó por sus dibujos sobre el presidente Trump y otros asuntos de la vida política.

Dana Canedy, portavoz de los premios Pulitzer y encargada de anunciar los ganadores, también aprovechó la ocasión para criticar al presidente Trump, reconocido crítico de los medios de comunicación, especialmente de los que no le son leales. En esa tónica, Canedy alabó la valentía de los medios premiados “por su compromiso inquebrantable en dar testimonio” de lo que ocurre. “Tenemos esperanza en su ejemplo, a pesar de las amenazas de seguridad, a pesar de que se nos describa como el verdadero enemigo de la misma democracia a la que sirven”, dijo Canedy, que fue periodista de The New York Times hasta que en 2017 fue designada para administrar los premios Pulitzer.