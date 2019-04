Se relanzó lista de Pacheco, con propuestas de medidas prontas de seguridad y de militares patrullando sin “depender de policías”

“Tiene el espíritu firme y concreto que tenía [Jorge] Pacheco [Areco] y que tiene el [ex] presidente [Julio María] Sanguinetti. Venimos a tratar de renovar el estilo de hacer política en el Parlamento, hablando sin maquillajes, diciendo las cosas directo y tratando de presentar iniciativas para mejorar la calidad de la población”. Así le habló a la diaria Jorge Azar Gómez, ayer de noche, en la sede del Partido Colorado (PC), antes de que empezara el acto del relanzamiento de la lista 123, históricamente vinculada al ex presidente Pacheco. Gómez, que hoy lidera el sector, supo ser representante de Uruguay en la Organización de las Naciones Unidas durante la dictadura y en el primer gobierno de Sanguinetti, y señaló que apoya la precandidatura del dos veces presidente porque es la persona a la que vincula “mucho más” con “la ideología pachequista”. “Además, nos vinculamos a él porque vimos el esfuerzo que estaba haciendo para renovar el PC, y no lo podíamos dejar solo. Consideramos que con el espíritu de Pacheco teníamos que afiliarnos a la candidatura de Sanguinetti, para acompañarlo en esta lucha y en esta renovación del partido”, enfatizó.

Consultado por la diaria sobre la ideología de Pacheco, Azar dijo que “es muy sencilla”, y resaltó que “en materia de seguridad, combatió y derrotó a la delincuencia y a los tupamaros, sin ayuda extranjera”. “Hoy, cuando me hablan de seguridad y me dicen ‘Bolsonaro’, yo digo que no, que vamos a recurrir a los sistemas y a los procedimientos que usó Pacheco para combatir el terrorismo y la delincuencia, y en eso estamos”, señaló. Agregó que Uruguay precisa “un presidente que sepa ser presidente de entrada” y “que no tenga que aprender a ser presidente”. Por eso, “no podemos perder tiempo”, y Sanguinetti es el indicado.

En cuanto a la reciente destitución de José González del cargo de comandante en jefe de Ejército, Azar opinó que es parte de “los desórdenes comunes que hay en el gobierno”, en el que el presidente, Tabaré Vázquez, “sale y esconde la mano”, y además “no se sabe dónde está el poder”. “Al presidente le han dejado la administración de la Torre Ejecutiva, nada más. Le llevan papeles para firmar y él firma”, agregó. También sostuvo que Vázquez “debería hacer autocrítica y presentarse ante el pueblo y decir que él estaba en conocimiento” del contenido del acta del Tribunal de Honor militar.

Siguiendo con el tema de la seguridad, consultado por las medidas prontas de seguridad que decretó Pacheco durante su presidencia, Azar señaló a la diaria que “estamos en el momento para implantarlas”, ya que “no se puede dejar a la Policía en manos de la delincuencia” como “está hoy”. “Les avisan a los delincuentes que la Policía va con balas de goma, con proyectiles no letales, y los delincuentes no los van a esperar con balas de goma. Así que las balas de goma al final las van a tener que usar para jugar al frontón”, indicó. Por último, dijo que “el militar puede estar patrullando las calles con superiores militares”, es decir, sin “depender de policías”, ya que “no se puede mezclar la Policía con los militares ni los mandos militares con los mandos policiales, y en base a eso tendría que haber un equipo que trabaje para la seguridad nacional”.

Mides, drogas y sindicatos

Ya en el acto, Azar dijo, entre otras cosas, que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es “una guarida” en donde se “está regalando nuestro dinero” y “se están dando beneficios que no corresponden a gente que no los merece”. Por lo tanto, a su juicio, “se tendría que hacer un inventario de la gente que merece el dinero y la que no lo merece” y “continuar con una política social justa y digna”. “No hay que enseñarle a la gente a recibir dinero sin trabajar; trabaje y cobre”, dijo con vehemencia, y se ganó la primera ola de aplausos de la noche.

Luego se refirió al debate que se armó a principios de marzo en torno al narcotráfico, cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sostuvo que la pasta base entró a Uruguay durante la segunda presidencia de Sanguinetti. Azar negó que eso sea así, y subrayó que la droga a Uruguay vino mucho antes, “desde que se empezó a cantar el tango”, pero era “un condimento social” y no “una perversidad como es en este momento”, por lo que “no destrozaba a la juventud”. “Es perverso negar que en este momento hay cárteles que están matándose entre ellos y que una vez que ponen pie en un territorio no lo sueltan más”, subrayó.

En relación con el trabajo, sostuvo que debe haber una “flexibilización laboral”, sobre todo “para los jóvenes y los mayores de 50 años que han perdido el trabajo en fábricas cerradas por la ineptitud de este gobierno”. Agregó que “gran parte de las situaciones que se está dando” es porque estamos bajo un gobierno “cívico sindical”, entonces, “hay que empezar a darles un tope a los sindicatos”. Por ejemplo, implementando el voto secreto, para que no haya más “esclavos de sindicatos”. Por último, Azar dijo que el Partido Nacional no es un “adversario”, sino que es una opción diferente al PC, pero que ambos partidos tienen un mismo fin: “Sacar a estos corruptos del gobierno”.