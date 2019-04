Susana Pereyra: diferencias con Darío Pérez sobre proyecto de financiamiento de partidos eran “menores” y “se están resolviendo”

El proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos sigue en el orden del día de la Cámara de Diputados y es una de las prioridades de la bancada del Frente Amplio (FA) en la agenda legislativa de este año. La iniciativa oficialista ya fue aprobada por el Senado, pero el 20 de diciembre de 2018, cuando se planteó en la cámara baja levantar el receso para tratarla, el diputado Darío Pérez, de Liga Federal, se retiró de sala y dejó al FA sin mayoría, y la oposición se negó a dar su voto para poder habilitar el debate.

Desde entonces, los diputados del FA han buscado alcanzar los acuerdos necesarios –en la interna de la coalición de izquierda y con otros partidos– para aprobar el proyecto, según comentó a la diaria la diputada Susana Pereyra, del Movimiento de Participación Popular y coordinadora de la bancada oficialista en su cámara. Pereyra aseguró que se están “haciendo avances” en la discusión entre oficialistas, y que en el intercambio con Pérez están “bastante avanzados”, ya que las discrepancias con el diputado eran “menores” y “se están resolviendo”. De todas formas, no aseguró que Pérez vaya a dar su voto a la iniciativa.

Por otra parte, la diputada sostuvo que se ha buscado concretar acuerdos con la oposición, aunque están en “diferente sintonía”. Sobre las conversaciones destacó que con el Partido Independiente (PI) “se está trabajando muy bien”, y planteó que los temas de negociación son “variados” y que se está “peinando el proyecto artículo por artículo”. Uno de los temas en la discusión con el PI es el de los plazos de aplicación de la iniciativa.

Con el resto de los partidos “se está hablando”, expresó Pereyra, y señaló que han existido algunas dificultades en la discusión con los herreristas del Partido Nacional (PN). La diputada manifestó que ese sector “no quiere negociar como estamos haciéndolo”, y que había planteado “enviar el proyecto a una comisión para que fuera tratado allí, y no que trabajáramos directamente sobre la posibilidad de acuerdos” en el plenario. No obstante, se resolvió, por mayoría, dejar el proyecto en el orden del día de Diputados, a “los efectos de poder seguir trabajando”, sostuvo.

Pereyra ratificó que el FA quiere votar el proyecto cuanto antes, y agregó que si bien por el momento no hay una fecha tentativa para su tratamiento, el oficialismo hará un esfuerzo para que se vote este año, en el entendido de que eso sería “dar señales” a la población de que “queremos hacer campaña seria, con plata que sepamos de dónde sale y a dónde va”. “Creo que todos entendemos eso y queremos sacarlo. Algunos de una manera y otros de otra”, aseguró, y en ese sentido destacó que “no alcanza” con que la ley sea aprobada sólo con los votos del FA, porque es el “sistema político el que debe dar señales”. “Capaz que si lo tiene que votar el Frente solo, lo haremos”, acotó, pero expresó su confianza en que eso no pase, debido a las “conversaciones y los avances” en curso.

La coordinadora de bancada sostuvo que con la aprobación de la ley se esclarecerían situaciones como la que se está dando con el precandidato nacionalista Juan Sartori, “que está poniendo dinero en todos lados y nadie sabe de dónde lo saca, cómo lo saca y cómo lo entró”. “Esas cosas no le hacen bien a la política”, opinó, y planteó que en política lo importante son las “propuestas y el proyecto”, no “la plata que manejes para hacer mejor o peor campaña”.

El proyecto a comisión

El diputado Rodrigo Goñi (PN) negó que haya intercambios entre partidos sobre el proyecto, y aseguró que el último acuerdo en la materia fue que la iniciativa “no se iba a poner a consideración hasta que no hubiera acuerdos internos en el FA”.

Acerca de lo dicho por Pereyra sobre la actitud del Herrerismo, Goñi manifestó que pasar el proyecto a comisión fue un planteo de todo el PN y que “sería lo más lógico”. “No es una postura antojadiza; sería la fórmula natural y más adecuada si se van a hacer modificaciones al proyecto”, aseveró.

“Llevamos un mes y medio [de período legislativo] y no pasó nada. Entonces, si realmente hay voluntad de que se apruebe la ley, para lo cual es necesario realizarle modificaciones, sean cuales sean –porque por algo no fue aprobada–, se tienen que acordar en comisión”, insistió. El diputado señaló que uno de los puntos del proyecto con el que hubo más discrepancias fue el de establecer “la imposibilidad de la donación de privados”, que “es un tema importante porque siempre han donado [a los partidos y sectores]”.

“Ahora no se quejen”

La vicepresidenta Lucía Topolansky manifestó ayer, en el programa Fuentes confiables de Radio Universal, que lamenta que la oposición se haya negado a tratar el proyecto de financiamiento de los partidos en diciembre, pero agregó: “Los que no votaron, que ahora no se quejen” de la campaña que hace Sartori. Muchos “le echan la culpa al pobre Sartori”, pero “si no está regulado, puede hacer lo que se le cante y está dentro de la ley”, comentó.

Sobre el panorama electoral, Topolansky sostuvo que esta es la campaña “más rara” que ha vivido, y que “tiene hasta emoción”, porque sucede algo todos los días y “hasta el 30 de junio no sabremos qué pingos van a estar en la cancha”.