Talvi: propuesta de medidas prontas de seguridad de la lista 123 es de "Parque Jurásico"

El precandidato colorado Ernesto Talvi (Ciudadanos) habló ayer en una rueda de prensa en la sede del sector, a raíz de los números de la última encuesta de Radar difundida el martes, que lo ubica seis puntos por detrás de su principal competidor, el ex presidente Julio María Sanguinetti (43% a 49%). Talvi destacó que ya son tres las encuestas que lo ponen “a muy corta distancia” del ex presidente, lo que significa que la interna colorada es “muy competitiva” y que Talvi tiene chances de ganar. “La gente está conociendo y descubriendo que Ciudadanos es un proyecto único, que viene a mejorar la política para mejorar y cambiar el país. Esto es un proyecto que es una renovación total y completa de los cuadros políticos, profesionales, con gente joven, vocacional, que viene con espíritu de servir a la comunidad en la que vive”, subrayó el economista. Destacó que quienes se incorporaron al sector no están buscando “una rendija para entrar al Estado”. “Nosotros queremos cambios, no cargos”, agregó.

Al profundizar en el tema dijo que, “lamentablemente”, dada la forma en que se financia la política en Uruguay, las “estructuras políticas se mantienen vivas y vigentes cuando no hay zafra electoral, porque se les dan cargos en el Estado”. “Los países desarrollados tienen un balance muy bueno entre lo que es la actividad política electoral, que es digna, fundamental e importante, y los cuadros que tienen a su cargo la responsabilidad del gobierno y de los asuntos de Estado. Esa mezcla tiene que ser la adecuada para que Uruguay pueda realmente revertir esta decadencia en la que estamos instalados”, sostuvo.

Consultado por las dos campañas de recolección de firmas contra la Ley de Inclusión Financiera, Talvi se manifestó contrario a la “bancarización obligatoria” y sostuvo que hay que dar “incentivos” para el uso de dinero electrónico, de manera que la gente decida qué hacer. Subrayó que está a favor de derogar la obligatoriedad de la ley, pero no le parece que la reforma constitucional sea el mecanismo adecuado. “No podemos estar zarandeando a la Constitución por cualquier tema que se nos pone por delante. Por algo se le llama la carta magna: es para temas fundamentales”, indicó. Agregó que en la próxima legislatura el Parlamento tendrá la responsabilidad de derogar “una obligatoriedad que es absurda”. “En Alemania, 80% de las transacciones que se hacen en puntos de venta se saldan en efectivo. ¿Qué queremos? ¿Ser más papista que el papa?”, preguntó.

En cuanto a su objetivo de bajar el déficit fiscal, dijo que su primera propuesta será cambiar “la organización y el funcionamiento de las empresas del Estado”. Además, propuso que por cinco años no se pueda reponer las vacantes del Estado. “Se jubilan y fallecen 9.000 personas por año. En cinco años bajaremos el empleo público en 45.000 personas; eso le va a ahorrar al país entre 1.200 y 1.300 millones de dólares. Lamentablemente, Uruguay no se puede dar el lujo de sostener una estructura que no puede financiar y que tampoco es necesaria para proveer los servicios que necesitamos. El gobierno anterior hizo ingresar a 50.000 funcionarios a cambio de nada, porque no tenemos ni mejor educación, ni mejor salud, ni mejor seguridad”, subrayó.

También dijo que hay que reformar la seguridad social, porque tiene un déficit de 600 millones de dólares, por lo que se requiere modernizarla para “adaptarse a las nuevas formas de trabajo, y no centrarla en la edad de retiro”. En cambio, explicó que a medida que hay una expectativa de vida más alta, se debe prolongar la actividad laboral.

Durante la conferencia Talvi fue consultado por el relanzamiento de la lista 123 del Partido Colorado, que solía identificar al ex presidente Jorge Pacheco Areco y que ahora apoya a Sanguinetti (Batllistas). En referencia a la propuesta del líder de esa lista, Jorge Azar Gómez, de implementar medidas prontas de seguridad, Talvi sostuvo que cuando escuchó ese planteo, por un instante, se preguntó si estaban “proyectando la película Parque Jurásico”. “La verdad, no sé de qué estamos hablando. No da ni para comentar. Es un absurdo que no resiste el menor análisis”, agregó. Al final, dijo que Sanguinetti tiene “un estilo y una forma de organizar la política muy distintos” de los de Ciudadanos. “Él recibe todos los apoyos que le llegan. No importa si vienen de personas que piensan diametralmente opuesto. Cuidadanos no es un proyecto electoral sino político”, finalizó.