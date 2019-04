Zubía quiere sumarse a la grilla de precandidatos colorados

El ex fiscal y ex integrante del Partido de la Gente (PdlG), Gustavo Zubía, intentará ser precandidato por el Partido Colorado; en las próximas horas se reunirá con autoridades del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y luego con uno de los precandidatos, Julio María Sanguinetti. Zubía confirmó a la diaria que los tres nombres que manejan para su grupo (la Corte Electoral habilita la inscripción de hasta tres sublemas) son: Sentido común; Seguridad y justicia; y Justicia para todos.

Zubía está acompañado de dirigentes que estaban en la lista 12.000 del PdlG, pero no con su principal referente, Guillermo Facello. “En principio no estamos juntos, quizá eso puede cambiar. Pero no hubo ningún conflicto, tuvimos diferencias con el manejo del tiempo. Yo quería presentar la agrupación cuanto antes, mientras que Facello manejaba otros tiempos”, explicó Zubía. El ex fiscal confirmó que en estos días se comunicó con dirigentes de Cabildo Abierto, que hoy presentará la candidatura de Guido Manini Ríos, pero finalmente optó por integrarse al Partido Colorado. “La idea primaria es ser precandidato. Y cuando el barco empiece a andar, veré qué apoyos tengo, incluyendo los económicos, porque para una campaña se necesitan recursos que yo no tengo. Si todo cuaja seguiré adelante (con la precandidatura), y si no cuaja tomaré la decisión de plegarme (a otra precandidatura) dentro del PC”, explicó Zubía. Dijo además que “en breve” conversará con Sanguinetti, pero también tiene previsto reunirse con los otros precandidatos, Ernesto Talvi, José Amorín Batlle, Aníbal Gloodtdofsky y Edgardo Martínez Zimarioff.