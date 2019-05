Abt: “El FA no tolera que nos esté yendo bien en el Municipio Ch”

La denuncia realizada por una mujer durante el Cabildo Abierto del Municipio Ch el 4 de abril desató varias investigaciones. La mujer había manifestado que recibió una llamada desde el organismo para invitarla a un acto del precandidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou y la Lista 71, que integra el alcalde Andrés Abt. Ayer por la mañana, la bancada del Frente Amplio (FA) del Concejo Municipal del Municipio Ch presentó las conclusiones de su investigación.

La concejal María Sara Rivero explicó que la investigación consistió en un pedido de acceso a la información pública que se hizo a la Intendencia de Montevideo (IM) y demostró que el “2 de abril a las 15 horas” se llevó a cabo una llamada “desde el interno 7807, que pertenece a la secretaría de Abt”, al celular de la denunciante, para invitarla a participar el sábado 6 en un acto de Lacalle Pou.

Además, se determinó que el usuario que efectuó la llamada corresponde a una funcionaria del Municipio A, que en el día y hora que fue efectuada la llamada se encontraba en su lugar de trabajo. Por este hecho, la Secretaría General de la IM determinó que se inicie una “investigación jurídica” para determinar si se trata de un hecho aislado o sistemático, señaló Rivero.

Los concejales del FA manifestaron que lo que generó más molestia fueron las declaraciones de Lacalle Pou, cuando dijo “no le den bola a la gilada. Algunos no tienen herramientas y embarran la cancha”. Rivero crítico que el precandidato restara “trascendencia” a lo ocurrido y se centrara en discutir quién era la mujer denunciante y el propósito detrás de su reclamo, en vez de solicitar una investigación.

Por su parte, el presidente de la departamental del FA en Montevideo, Carlos Varela Nestier, respaldó la investigación de los concejales y la calificó de “seria, metódica y responsable”. Reafirmó su compromiso en impedir “que los recursos públicos sean mal utilizados por quienes coyunturalmente están administrando un espacio de responsabilidad institucional”. Asimismo, comentó que “esto es apenas el inicio de otras investigaciones” y apuntó que ya está en curso un pedido de acceso a la información en la Junta Departamental de Montevideo. El diputado señaló que no existen otras denuncias por este motivo, pero eso es “natural” porque “muchas veces se reciben llamadas de este tipo y la gente no las registra como un hecho anómalo y otros no lo denuncian porque lo consideran un hecho menor”.

“Información falsa”

Unas horas después, Abt presentó los resultados de su investigación “urgente”, que inició al día siguiente de la denuncia pública de la vecina. El alcalde explicó que puso a disposición del Departamento de Comunicaciones de la IM una base de datos de “cerca de 8.000 números de teléfono” de los planes del organismo, para que fueran “auditados” y “cruzados” con las llamadas efectuadas desde el municipio “entre los días 1º y 5 de abril”. Según dijo, también entregó la base de datos de su celular para que fueran auditados.

La investigación determinó que “no fueron usadas las bases de datos ni los recursos de este municipio para convocar a ningún acto político partidario”, aseveró el alcalde. “Esa información es falsa”, enfatizó. De todas formas, reconoció que se llamó desde “uno de los cuatro internos” de la secretaría del organismo al celular de la denunciante en la hora y fecha señalados, pero no se puede constatar “el tenor” de la llamada. El alcalde manifestó que fue al único número de los 8.000 al que se llamó. En ese sentido, dijo: “Si hubiésemos utilizado la base de datos no se podría haber concluido que de 8.000 números se hubiera efectuado sólo una llamada”.

La investigación de Abt también arrojó que el usuario que hizo la llamada correspondía a otra funcionaria y señaló que se trata de una “práctica de los funcionarios municipales de toda la intendencia desde hace años”, por lo que ordenó que al finalizar la investigación administrativa se adjudicarán nuevos “códigos personales a cada funcionario del municipio”. Asimismo, planteó que se hicieron entrevistas con los funcionarios y estos desconocieron haber realizado una llamada para convocar a un acto político.

“Todo esto nos deja una enseñanza”, expresó Abt, y planteó que a partir de ahora el Municipio Ch trabajará con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento “para tener todas las bases de datos protegidas utilizando los protocolos de protección de datos exigidos legalmente” y evitar estar “expuestos a nuevas denuncias falsas” en lo que resta de la campaña electoral, de cara a las elecciones municipales en 2020. “Lo que está claro es que el FA no tolera que nos esté yendo bien en el Municipio Ch. Creen que son los únicos que pueden llevar adelante una gestión acorde y buena en Montevideo”, expresó Abt.

Consultado por las banderas de la Lista 71 con logos del municipio, Abt señaló que “desde hace ocho años” coloca el Ch en las banderas porque “en Montevideo nadie conocía cuáles eran los municipios”, “era una forma de identificar el territorio” y “no es ilegal”. Aseguró que es una práctica que ya no hace desde que comenzó a generar controversias. Sobre las declaraciones de Lacalle Pou, el alcalde aseveró que el senador no se refirió a “la persona sino al tema”, porque “un precandidato a presidente “tiene preocupaciones mucho más grandes”.