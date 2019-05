Amado rechazó una alianza con el Partido Independiente

En una carta titulada “No, gracias” y firmada por el diputado Fernando Amado, el sector Unir, que encabeza este legislador, declinó la oferta para aliarse con el Partido Independiente (PI) en estas elecciones, bajo el argumento de que esta colectividad política echó por la borda la alianza que habían construido ambos junto a Navegantes, el sector encabezado por Esteban Valenti, y el ex dirigente colorado José Pablo Franzini Batlle. Este último finalmente sí acepto participar en las elecciones por el partido que lidera el senador Pablo Mieres.

En la carta, Amado recuerda que alejarse del Partido Colorado fue una decisión “muy difícil y dolorosa”, que “superamos con la convicción de estar haciendo lo correcto”. “Habíamos dado una larga y solitaria batalla desde adentro para cambiar la ‘herramienta’ Partido Colorado y habíamos perdido con rotundo éxito”.

“Convencidos de eso, es que asumimos el compromiso fundacional de La Alternativa. Aceptamos la diversidad que allí existía, respetamos posiciones y superamos diferencias en busca del bien mayor”, continúa la carta. Pero luego, Amado recuerda que “en la primera aparición pública de lo que sería la fórmula presidencial de La Alternativa y ante diferencias de enfoque de los integrantes de esa fórmula, el PI decidió por sí y ante sí disolver el instrumento que tan trabajosamente se había logrado construir”. Según dice en la carta, “los esfuerzos, sacrificios y riesgos asumidos parecieron importar poco. Qué decir de los compromisos asumidos, que de manera unilateral, inconsulta e intempestiva, el PI resolvió tirar por la borda al momento de disolver La Alternativa”.

Amado sostiene que no se debe “bajo los más elementales códigos políticos dejar de rehén a quienes asumieron un pacto de caballeros y bajo él se tomaron acciones de fondo confiando en la palabra empeñada”. Pero de la disolución de La Alternativa, sostiene Amado, se enteró “por la prensa”.

Tras la disolución, el sector tuvo una nueva oferta de los liderados por Mieres: “Una alianza que en la práctica implica el ingreso al PI”. Esto contrastaba con la modalidad que había aplicado La Alternativa, en la que “el espacio político que construiríamos sería algo nuevo en el que cada sector político mantendría su identidad e independencia”. Por ello, agrega el diputado, su sector rechaza la oferta del PI, ya que “la pérdida de confianza es total e irremediable”.

Amado finalmente dice que Unir resolverá su “destino” después de las elecciones internas, analizando las “posibilidades que entusiasmen y convenzan”, aunque aclara que “no participar en las próximas elecciones nacionales también es una opción que tendremos arriba de la mesa sin sentir que signifique un drama o el final de algo”. “A nuestro sector lo mueven ideas, valores, principios políticos y convicciones batllistas que son una llama que nunca se apaga y siempre nos guía”, culmina.

El PI resolvió abandonar La Alternativa luego de un cruce entre Mieres y Selva Andreoli (Navegantes), quien iba a ser la candidata a vicepresidenta de este bloque. Andreoli sostuvo que en caso de un balotaje no votaría a un partido que no fuera el Frente Amplio, y eso, según dijo ella misma, irritó a Mieres, que consideró que se había roto el acuerdo de no pronunciarse sobre la segunda vuelta hasta después de las elecciones nacionales. A partir de allí, el PI decidió retirarse de La Alternativa y Andreoli aseguró que Mieres llamará a votar por el Partido Nacional en la segunda vuelta.