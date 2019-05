Antía propuso que Eber da Rosa complete la fórmula de quien gane la interna nacionalista

El precandidato nacionalista e intendente de Maldonado, Enrique Antía (Mejor País), dijo a la diaria que el actual intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, podría ser un buen nombre para completar la fórmula presidencial tras las elecciones internas, dado que podría reunir fácilmente el respaldo de todos los sectores. El martes Antía ya había adelantado su idea de postular a Da Rosa para la fórmula del Partido Nacional (PN) en el programa Así nos va, de Radio Carve. Ayer no sólo desmintió la desvinculación del tacuaremboense de su sector, Mejor País, sino que afirmó que si no gana las internas “los compañeros lo apoyaríamos, porque es un ejemplo de gestión, de modelo y de unidad partidaria”. “Si hay un tipo al que respetan todos, es a Da Rosa”, afirmó.

Antía participó en un encuentro de dirigentes partidarios de todo el país. En su discurso fue muy crítico con el PN: sostuvo que el partido se alejó de la gente y mencionó como ejemplo el festejo en el teatro Solís por los 180 años. “Nos sentimos relegados porque la mayoría del PN está en el interior”, comentó a la diaria.

Aseguró además que la interna es una instancia para decir lo que se piensa, y los políticos que no lo hacen “no son transparentes”. Además, dijo que quiere gente en el PN “probada y capaz de responder”, haciendo referencia, aunque sin nombrarlo, al empresario y precandidato Juan Sartori, cuya relación con el partido hasta el año pasado era inexistente.

El martes, el precandidato y senador Luis Lacalle Pou dijo en un acto de la Lista 40 que había conversado con sus competidores y estaba tranquilo de que los “chisporroteos” entre Sartori y Antía no irían más lejos. “No lo estoy diciendo porque se me ocurra, sino porque lo hablé. No soy garante de los demás, pero estoy tranquilo”, había asegurado. Ayer Antía respondió a estos dichos y dijo que lo suyo “no es verso” y que su departamento es “un ejemplo de unidad partidaria”, por lo que “no es cuestión de recomendar hacer tal cosa”, remató.

El intendente se mostró partidario de regular la publicidad electoral en radio y televisión. “Lo que sería justo es que se les diera a todos los partidos los mismos minutos, no como lo pretendieron manejar para las agrupaciones grandes, porque si fuera así, un movimiento como el nuestro, que sale del interior, nunca podría hacer política”. Consultado sobre la ley de financiación de partidos que se trató en 2018, respondió: “No sé lo que discutieron. Yo estaba en la intendencia ocupándome de otras cosas”.