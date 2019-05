Arismendi: la mayor parte de quienes estaban bajo la línea de pobreza en 2005 ahora trabajan

“Toda esa gente que antes estaba bajo la línea de pobreza en 2005, aquella gente a la que le tuvimos que dar un plato de comida al día, ¿dónde está?, ¿se fue del país?, ¿se murió? Alguno puede haberse muerto, alguno puede haberse ido, pero la mayor parte está en un trabajo dependiente, como monotributistas sociales, aportando, están en las cooperativas sociales”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, este sábado, durante el Encuentro Nacional de Voluntariado. “Este es el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] invisible”, sostuvo al respecto.

Arismendi afirmó que el programa nacional crece año a año y alcanza las 9.000 personas. “Cuando dicen que los jóvenes no quieren nada, que son egoístas, acá están demostrando que no es así”, dijo. “Los voluntarios brindan sus tiempos, conocimientos, alegrías y afecto para diferentes cosas, como acompañar a chicos privados de libertad, cuidar del ambiente en áreas protegidas o acompañar a estudiantes que lo necesitan”, agregó.

La ministra comentó además que este lunes se inician las inscripciones para el programa Uruguay Trabaja. Según contó, el año pasado se anotaron 20.000 personas para 3.000 cupos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de mayo, y los requisitos para participar son: tener entre 18 y 64 años, no haber tenido trabajo en dos años, no tener más de tercer año de liceo aprobado, estar en situación de vulnerabilidad socioeconómica y no haber participado en ediciones anteriores. El sueldo por seis horas de trabajo será de 8.005 pesos.

Arismendi anunció que mañana el Mides y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria comprarán ovejas corriedale para un grupo de mujeres emprendedoras de Las Brujas, que harán un trabajo de mejoramiento de la raza.