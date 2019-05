Benech hizo denuncia penal por “irregularidades” con dinero del Fondo de Reconversión y Fomento de la Granja

Ayer de tarde, Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, convocó a la prensa a su despacho para informar que existen “sospechas de mal uso de dineros públicos”. Contó que, luego de una investigación, en su cartera llegaron a la conclusión de que había “algunas irregularidades” con los fondos de la Junta Nacional de la Granja, por lo que decidieron suspender a las cinco personas que tenían habilitadas las firmas para el uso de los fondos, hacer una denuncia penal a la Justicia y realizar una auditoría interna hasta el año 2017. Además, la situación implicó la renuncia de Avelino Casas, encargado de la Dirección General de la Granja, cargo que fue asumido ayer por Daniel Silveira.

Benech dijo que esta irregularidad no le hace “ninguna gracia”, pero enfatizó que los integrantes del gobierno que administran fondos públicos tienen la “obligación” de ser “muy rigurosos”. Señaló que la situación “está controlada” y que el sistema de fondos va a seguir funcionando, para lo que está buscando “un escenario alternativo”. Indicó que no puede decir si las cinco personas que suspendieron están implicadas, porque es lo que están investigando, y tampoco sabe cuánto dinero involucrado hay en la irregularidad. “Lo importante no es la cantidad. Si tengo una sospecha de mal uso de dineros públicos, tengo que denunciarlo a la Justicia lo mas rápido posible. Demoramos menos de una semana porque teníamos que asegurarnos de que algo había”, indicó. Por último, dijo que en el manejo del dinero del Estado suele haber protocolos, y que, en este caso, algunos “no se cumplieron y se trianguló dinero”. “No sabemos ni cuánto ni a dónde, porque atrás de esto hay secreto bancario, que la Justicia puede levantar pero yo no, por eso no tengo mucha información”, finalizó.