Bergara: el FA no supo llevar adelante una “reforma integral del actual sistema educativo”

El precandidato frenteamplista Mario Bergara dijo que ninguno de los tres gobiernos de su fuerza política no han sabido llevar adelante una reforma integral del actual sistema educativo.

En una entrevista con Montevideo Portal, Bergara dijo que existen áreas donde el Frente Amplio (FA) no supo “conducir reformas estructurales, y aunque se hayan hecho cosas, lo resultados no son satisfactorios, porque no las supimos hacer o porque la realidad ha ido cambiando”.

Como ejemplo puso a la educación, y si bien destacó que “se ha hecho mucha cosa en el plano educativo”, expresó que existe “una reforma más integral del sistema educativo que está pendiente”. “Los gobiernos del FA no hemos sido capaces de conducir esa reforma, como sí hemos sido capaces de conducir tantas otras reformas como la tributaria”, expresó.

Según Bergara, se trata de una responsabilidad del FA que “hay que abarcarla en los tres gobiernos”. “Se hicieron cosas en la dirección correcta, pero hay elementos vinculados a lo curricular, a lo pedagógico, a lo organizacional, que no se abordaron de la forma correcta y no se condujo un proceso de reforma”, detalló el precandidato.

“Hoy cambió el rol del docente. su rol ya no es transmitirte información, es guiarte, y ya no es aprender materia por materia, esa lógica curricular ya no existe. La forma hoy de enseñar es la de resolver problemas, y a veces el problema no lo trae el docente al aula, sino los estudiantes. Identifican cosas a resolver, se conforman lógicas de proyectos, con pensamiento computacional, con una lógica interdisciplinaria y cooperativa. Esa es la forma”, dijo Bergara.