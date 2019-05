Blancos descartaron Concertación en Salto y Canelones

Si bien el Partido de la Concertación (PdlC) está cada vez más cerca de convertirse en realidad en Montevideo, no pasa lo mismo en otros departamentos.

A fines de abril, el Directorio del Partido Nacional (PN) había pedido a las comisiones departamentales (elegidas por la convención de cada departamento) su opinión sobre el uso de ese lema en las elecciones de mayo de 2020, pero hasta ahora la única que se expidió afirmativamente fue la de Montevideo.

Ayer, la presidenta del Directorio nacionalista, Beatriz Argimón, dijo en conferencia de prensa que los departamentos del interior que se han pronunciado consideraron que no es necesario transitar el mismo camino que Montevideo. El diputado e integrante del Directorio Pablo Abdala (Alianza Nacional, AN) dijo a la diaria que se expidieron las comisiones de Canelones, Salto y Montevideo, y que las dos primeras descartaron la asociación electoral con otros partidos contra el Frente Amplio (FA) en las departamentales. “Los compañeros le transmitieron al directorio que no lo ven como una posibilidad”, aseguró.

El diputado por Canelones Richard Charamelo (AN) comentó a este medio que “no se puede armar una Concertación de un día para el otro”. Afirmó que no descartan la validez teórica del instrumento, pero que hoy “en Canelones no están dadas las condiciones” para usarlo. “Los acuerdos se deben dar cuando la oposición haya ganado el balotaje”, sostuvo, y estimó que si el PN gana las nacionales también lo hará en Canelones. Charamelo no descartó hacer alianzas con el Partido Colorado (PC), pero no mediante el PdlC sino, como pasa en el gobierno nacional, adjudicándole responsabilidades en el Ejecutivo.

Para que el PdlC pueda competir en mayo, debe presentar listas para sus internas antes del 31 de dicho mes, y las personas que las integren no podrán candidatearse por otros partidos, ni en las nacionales de este año ni en las departamentales de 2020. Charamelo opinó que “el PN tendría que resignar a los mejores hombres de los municipios” para integrar la Convención Departamental del PdlC, y que eso perjudicaría su desempeño en octubre.

El diputado aseguró que una de las diferencias entre Montevideo y Canelones es que en el primer caso “se puede armar una coalición más grande, donde el Partido Independiente pueda entrar, pero en Canelones son el PN y el PC, porque el resto de los partidos no tiene una comparecencia significativa”.

También señaló que participar en la Concertación limitaría la cantidad de candidatos nacionalistas a la Intendencia, porque el máximo son tres y deberían dejar espacio para los otros partidos. Agregó que hoy en Canelones hay por lo menos dos corrientes que manejan la posibilidad de presentar una candidatura propia: AN, que lo postularía a él, y Todos, el sector de Luis Lacalle Pou, que llevaría al diputado Sebastián Andújar.

“No tenemos la posibilidad de que la Convención se junte para definir un solo candidato. En mi caso, si gana [Jorge] Larrañaga la interna, voy a ser el candidato a la Intendencia, y creo que Andújar tiene la otra posibilidad”, aseveró.

Por su parte, Andújar dijo a la diaria que lo decidido por la Comisión Departamental implica evaluar que no están dadas las condiciones para el PdlC en Canelones, pero que no se trata de “un descarte absoluto”. En esa línea, opinó que la herramienta es buena, pero que antes de decidir emplearla “hay que tener un encuentro sobre los temas del departamento” con los eventuales aliados. “Tiene que haber un acuerdo programático. Usar una herramienta sólo por el hecho de bajar del poder a un partido político no me parece adecuado”, expresó.

En filas del Partido de la Gente (PG), el diputado Daniel Peña es quien se había mostrado más interesado en una concertación canaria u otra forma de alianza electoral entre partidos. “Es imposible pensar en cambiar, por ejemplo, Canelones, desde las viejas estructuras. Debemos generar nuevos encuentros políticos entre los diferentes actores que conforman la realidad de los diferentes partidos, tanto a nivel departamental como nacional, había dicho Peña, la semana pasada en un encuentro en la sede central del PG.

Sí en Montevideo

El Directorio habilitó la herramienta en Montevideo por 12 votos contra cuatro, y sólo votaron en contra los integrantes del organismo que representan a AN. Abdala dijo que no se opusieron por diferencias de fondo, sino por cuestiones de forma, “de tiempos y estrategias”. “Pusimos objeciones porque entendemos que no se actuó a tiempo, es tarde”, aseguró.

“Ya estamos a pocos días de las elecciones internas y a menos días de la presentación de las listas. Dirigentes que ya están preparados para participar en la interna deberían renunciar, pues es allí donde tenemos las diferencias, en la estrategia electoral”, afirmó. Abdala contó que ayer todos consideraron que no sería conveniente “que este acuerdo, o cualquier otro, quede limitado a dos colectividades”, o sea al PN y al PC. Señaló que, de todos modos, la decisión final debe corresponderle a la Convención Departamental montevideana que surgirá de las elecciones internas, el último domingo del mes próximo. Es la Convención la que debe resolver que el PN se abstenga de usar su lema en las departamentales y habilitar que los nacionalistas participen bajo el lema del PdlC, pero “difícilmente esa decisión la tome la actual Convención”, apuntó Abdala.