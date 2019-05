Carmen Beramendi: hay “mucha gente cansada del sectorialismo en los cargos”

Ayer de noche en La Huella de Seregni se lanzó oficialmente Lista Amplia, 42020, para apoyar la precandidatura de Carolina Cosse por el Frente Amplio (FA). Antes del evento, la ex ministra indicó en una rueda de prensa que la lista se creó exclusivamente para las elecciones internas de junio, que es de alcance nacional y no tiene sectores. Agregó que está conformada por gente de diferentes sectores e independientes, que la lista “en sí misma es independiente”, a los efectos de que “cualquiera que se sienta identificado” con su propuesta tenga la opción de votarla sin sector. Consultada sobre si piensa integrar alguna lista en octubre, señaló que por el momento no lo tiene planeado, ya que toda su “energía” está puesta en ser “la candidata por el FA para la elección nacional”.

“Estoy contentísimo de estar acá, porque esto está lleno de gente”, dijo Guillermo Moncecchi, quien sustituyó a Cosse en la titularidad del Ministerio de Industria, Energía y Minería, al inicio del evento. Subrayó que la lista surgió porque tenían la convicción de que había un espacio para apoyar a Cosse “viniendo de diferentes lugares”. “Es bueno que todos estén acá, y esa es la primera alegría. Pensaba en qué es lo que nos une. Nos sabemos frenteamplistas y de izquierda, y de eso no tenemos dudas. Somos gente crítica, que se cuestiona. Nos preguntamos todo el tiempo si hacemos la cosas bien o mal”, indicó. Por último, dijo que Uruguay tiene que elegir “el rol que cumple en los años de cambio que se vienen”, que se pueden plantear “saltos cualitativos”, y para eso le tiene “fe” a Cosse.

Luego tomó la palabra Carmen Beramendi, investigadora de género y políticas de Igualdad, ex diputada del FA y ex directora del Instituto Nacional de las Mujeres, quien señaló que no se puede dar ningún paso nuevo en política “sin hablar del sentido del desarrollo que buscamos”, que debe ser “aquel que haga efectivo el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas”. “Venimos construyendo mucho, hemos dado pasos que no hubiéramos dado jamás si no hubiéramos tenido gobiernos del FA, de los cuales nos sentimos tremendamente orgullosos, pero no nos quedamos con eso, creemos que sobre lo construido es que se viene esta segunda generación de cambios”, señaló. Sostuvo que si bien ha habido avances, quieren ser “más radicales en términos de resultados”, que Cosse “trabaja en función” de eso y es un “diferencial” de su modo de concebir el feminismo. “No se puede ser feminista y no estar en contra de la desigualdad de la riqueza ni de la exclusión enorme de miles de personas de posibilidades mínimas de vida digna. Y no se puede ser feminista sin pensar que hay una disputa en lo que hacemos, en términos de riqueza y también de la redistribución del tiempo en los hogares”, indicó.

Más adelante, Beramendi hizo énfasis en abordar los temas de la ética “desde una perspectiva transformadora”. Dijo que en general se asocia la ética con todo lo que tenga que ver “con desvíos del interés publico hacia el interés privado, y eso está bien que lo hagamos”, pero hay una dimensión más amplia, agregó, y sostuvo que hay “mucha gente cansada del sectorialismo en los cargos”, ganándose varios aplausos. “Hay gente que relata que se alejó porque le preguntó al flaco tal qué estaba haciendo, sabiendo que estaba en un lugar para el que no sabía nada, y le contestaba que estaba porque lo había puesto Fulano o Fulana. Basta de eso, compañeros”, dijo. Por último, subrayó que sabe que los votos son “una variable y un criterio”, pero que se tiene que combinar “con criterios de idoneidad”. “En eso veo a Carolina con la mochila más liviana de todos los candidatos”, concluyó.