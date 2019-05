Colorados definirán si aprueban la Concertación luego de las internas

A paso lento pero firme, el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) van dando forma a la reedición del Partido de la Concertación (PdlC) para las elecciones departamentales de Montevideo, en mayo de 2020. El lunes, la Comisión Departamental del PN aprobó una recomendación para instrumentar el PdlC, sin los votos del sector Alianza Nacional (AN), liderado por Jorge Larrañaga, y ahora le toca al directorio aprobarlo formalmente –lo tratará en la sesión del lunes–. El diputado Pablo Abdala, de AN e integrante del directorio, dijo a la diaria que en ese ámbito seguramente se dará el mismo resultado que en la Comisión Departamental. Si bien Abdala es partidario de la Concertación, le parece que no es adecuado aprobarla ahora por razones de “estrategia electoral”, ya que “estamos muy encima de la fecha y la oportunidad ya pasó”.

A su vez, el diputado Jorge Gandini, también de AN, comentó a este medio que, siendo fundador y “gran hincha” del PdlC, es una decisión “tardía” y que “lesiona una cantidad de intereses”, dada la cercanía con las próximas elecciones. Recordó que en abril de 2017 presentó una carta al directorio del PN en la que reflexionaba sobre el tema y pedía una definición sobre el PdlC, con “reglas de juego claras” para “tomar decisiones con tiempo”, y así avisarles “a los compañeros para que apronten sus planes en función de eso”, si querían ser candidatos a “intendente, ediles, alcaldes o concejales”. “El PN hizo algunas reuniones, contrató una encuesta y dejó morir el tema porque no había ambiente. Nadie se puso al hombro la Concertación, hasta que [Julio María] Sanguinetti se lo propuso al PN, faltando un mes, tiempo en el que hay que hacer cosas que seriamente no se pueden hacer”, dijo Gandini, y subrayó que hay “toda una ingeniería y operativa que se podrá hacer de apuro, pero así no se ganan elecciones”. Por último, el diputado afirmó que hacer un acuerdo sólo con el PC no es “la mejor manera de enfocar el futuro”, ya que habría que invitar también a otros partidos, entre ellos el Independiente y el De la Gente, y “ver puntos de acuerdo”.

Colorados

En cambio, en el PC la aprobación definitiva del PdlC requiere un proceso más largo y complejo. El artículo 21 de la Carta Orgánica partidaria establece que es la Convención Nacional la que puede decidir acuerdos con otras colectividades políticas con fines electorales, por el voto de dos tercios de sus integrantes. El lunes de esta semana, el Comité Ejecutivo Nacional del PC aprobó habilitar el mecanismo de la concertación, que implica presentar el PdlC formalmente en las internas, para que pueda seguir usándose en todo el proceso electoral. La idea que se maneja en filas coloradas es que la Convención Nacional lo apruebe luego de las elecciones internas, con su nueva integración. La mayoría especial necesaria, de dos tercios de los integrantes (no de los presentes cuando se decida), equivale a 400 votos. El diputado Adrián Peña, ex secretario general del PC, recordó a la diaria que en la anterior edición del PdlC, como siempre falta cierta cantidad de convencionales y se necesita un número muy alto de apoyos, se hizo una votación “descentralizada”: no a mano alzada en una reunión de la Convención, sino mediante urnas ubicadas en la Casa del Partido montevideana y en las otras 18 capitales departamentales, para que las voluntades se expresaran con papeletas. Este procedimiento podría repetirse, pero de todas maneras Peña no ve difícil que se apruebe la concertación con el método regular de voto de la Convención Nacional, ya que los tres líderes principales del PC, Sanguinetti, Ernesto Talvi y José Amorín Batlle, están de acuerdo con la iniciativa.

Conrado Rodríguez, también diputado del PC, explicó que el proceso aprobado en el Comité Ejecutivo Nacional implica que en las internas de junio se deben presentar una o más listas a las internas del PdlC, y es preciso que en ellas voten por lo menos 500 personas para que el lema quede habilitado. En cuanto a los posibles candidatos, todavía no se barajan nombres, pero el diputado sostuvo que “tiene que quedar bien claro” que la Concertación “no tiene una identidad propia”, y que simplemente es “una herramienta jurídica que permitirá presentarse en Montevideo con mejores chances para poder competir con quien ha gobernado en los últimos años” ese departamento, es decir el Frente Amplio (FA). “El PC, que históricamente fue fuerte en Montevideo, tiene que ir recuperando la confianza del montevideano, presentándole ideas para mejorar la capital, con una administración de los recursos de los contribuyentes mucho mejor que la del FA. En la medida en que eso vaya sucediendo, el PC seguirá creciendo en Montevideo, y el objetivo mío y de Batllistas es recuperar Montevideo para los montevideanos”, finalizó.