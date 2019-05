Daniel Martínez: “No puede ser que para ganar una elección digamos que todo está horrible”

Luego de un recorrido por Maroñas, ayer de noche, el precandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez habló para un puñado de personas en el Intercambiador Belloni. Allí resaltó que Uruguay es el país que “mejor redistribuye la riqueza de toda América Latina”, y que eso no pasaba hace 15 años. Enfatizó que el FA generó “mucho más riqueza” y disminuyó la pobreza, que estaba en 32% cuando asumió el gobierno en 2005, “hasta 7,8% en este momento”, y que la mejora fue, en parte, por los Consejos de Salarios, el Fondo Nacional de Salud –“que permitió que la salud llegara a todos”– y la reforma fiscal. “El otro día lo dijo Enrique Iglesias, que todo el mundo sabe que no es del FA, que Uruguay es una de las diez democracias más consolidadas del mundo, y también somos de los países menos corruptos”, indicó.

Martínez sostuvo hay que debatir ideas y escuchar cada crítica, “porque siempre en la crítica puede haber algo de cierto”, y nunca hay que tener la “soberbia de decir que lo que hacemos está todo bien”, pero “no está bien decir que el país es un desastre y que cada día hay más corrupción, porque eso no pasa”. No obstante, subrayó que los avances no se deben sólo al gobierno del FA, sino también a las administraciones blancas y coloradas. “Logramos un país estable y democrático, de convivencia pacífica, donde la justicia vale y las instituciones son fuertes. Tenemos que sentirnos todos orgullosos pero no puede ser que para ganar una elección digamos que todo está horrible”, subrayó. De todos modos, señaló que si bien “hemos crecido mucho en la riqueza”, eso “no alcanza”, ya que estamos en “la tercera parte de los países que están en la punta en cuanto a generación de riqueza, igualdad y justicia social, como Finlandia y Dinamarca”.

Más adelante, el precandidato indicó que el segundo tema que más le plantean en las recorridas por los barrios, luego de la inseguridad, es el desempleo. Sostuvo que uno de los problemas es que conseguir trabajo cada vez más “depende la capacitación del individuo”, y por eso “buena parte” del crecimiento de la desocupación radica en gente “que tiene escasa formación”. Por lo tanto, el “desafío fundamental” es que “todos los gurises que terminan la escuela y empiezan el liceo avancen en formación terciaria”. “Hay un desafío descomunal, tenemos que ver por qué la matemática, la física y la química son un cuco para tantos uruguayos. Tenemos que ver en qué nos estamos equivocando”, subrayó. Sobre la inseguridad, dijo que “es un tema multicausal” y que “nadie puede decir que con represión y más Policía alcanza”.