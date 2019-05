Departamental de Montevideo del Partido Nacional dijo sí a la Concertación

“Todos estaban así, ojeando”, dijo ayer un integrante de la Comisión Departamental de Montevideo del Partido Nacional (PN) haciendo con la mano el gesto de ver la siguiente carta en la mano en un partido de truco. El convencional sugería que los dirigentes habían esperado el desarrollo de la campaña para definir si apoyaban la reedición del Partido de Concertación (PdlC), la herramienta que permitió a blancos y colorados sumar votos en 2015, pero que también catapultó a la política al empresario Edgardo Novick, que posteriormente crearía el Partido de la Gente.

Ayer, tras dos horas de debate, el órgano departamental decidió acompañar la iniciativa, la votación salió 11 a 4 a favor del acuerdo. El único sector que votó en contra fue Alianza Nacional (AN), sector liderado por el precandidato Jorge Larrañaga.

El Honorable Directorio del PN había pedido la opinión a las comisiones de los departamentos para decidir qué sucederá en las elecciones de mayo de 2020, pero hasta ahora la única que se expidió fue la de la capital.

“El Directorio tiene que tomar una decisión política sobre el tema, nosotros lo que estamos haciendo es trasladar la opinión de la Departamental”, dijo a la diaria el presidente de la Departamental, Juan José Olaizola (Todos). Dijo que se trata de un instrumento positivo que “le permitió al PN tener una presencia ejecutiva en Montevideo, algo que no tenía desde 1958”. Gracias al PdlC los nacionalistas conquistaron las alcaldías CH y E, que son gobernadas por Andrés Abt (Lista 71) y Agustín Lescano (Lista 404), respectivamente.

“Era la primera vez que comparecía. No se le puede exigir un resultado mucho mejor del que tuvo”, dijo Olaizola sobre la experiencia de 2015. “Creemos en los procesos de acumulación de fuerza, pero llevan años e insumen trabajo, nos parecía interesante no discontinuar la herramienta sino afirmarla y fortalecerla”, afirmó sobre la resolución de ayer.

Olaizola aseguró que no se manejó el nombre del candidato a la intendencia que comparecería en representación del PN, pero de continuar con la iniciativa deberán presentar el partido antes del 31 de mayo, ante la Corte Electoral. Los convencionales electos no podrán participar en la elección interna de otro partido, por esto Abt no estará en las internas nacionalistas.

“Voy a estar trabajando para la Lista 71, pero no va a figurar mi nombre, para así después ver la posibilidad de seguir trabajando hacia mayo”, dijo a la diaria.

Antes de que terminara la reunión, la Lista 71 emitió un comunicado en el que manifestaba su apoyo a la alianza y exhortaba a los otros sectores a acompañarla, porque “cada día cobra más vigencia el reclamo de los ciudadanos para que en Montevideo se conforme una alternativa al FA [Frente Amplio]”.

A mediados de abril, el Directorio había recibido a dirigentes del Partido Colorado (PC) para reeditar la alianza para competir con el Frente Amplio, tres de sus precandidatos –Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi y José Amorín Batlle– ya se han pronunciado a favor de la herramienta.

Ayer, cuando se realizaba la reunión, el ex diputado del PN Alem García, que apoya la precandidatura de Juan Sartori, tuiteó: “Me cuesta creer que haya blancos que ingenuamente entren como angelitos en la trampa de la llamada ‘concertación’. Espero que los blancos de verdad no dejen matar al Partido Nacional en Montevideo”.