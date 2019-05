Diputados aprobará reforma de la Ley Orgánica Militar mañana

La Cámara de Representantes le dará mañana media sanción a la reforma de la Ley Orgánica Militar. Ya han anunciado su posición favorable al proyecto el Frente Amplio (FA), el Partido Independiente (PI) y Unidad Popular (UP). Por otra parte, el Partido Nacional anunció que no respaldará la iniciativa y el Partido Colorado analizará hoy qué postura tomar, aunque el diputado Ope Pasquet adelantó a la diaria que lo “más probable” es que no apoyen la reforma.

El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que su partido resolvió no acompañar la iniciativa porque no se generó “una instancia de negociación” con los partidos de la oposición, y eso es una “gran irresponsabilidad”. Por otra parte, Iván Posada (PI) afirmó que su partido aprobará la iniciativa porque considera que es lo “mejor”, más allá de que consideran que el “dimensionamiento” de los militares es absolutamente insuficiente. El proyecto prevé que los generales pasen de 16 a 12 y los coroneles de 198 a 130. El legislador Eduardo Rubio (UP) contó que aprobará en general el proyecto de ley, pero no así algunos incisos, como el que crea los tribunales de ética, porque considera que cumplirán la misma función que los tribunales de honor.