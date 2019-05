Dirigente del PI se sumó a Alianza Nacional

El dirigente del Partido Independiente (PI) Milton Mesa fue candidato a la diputación por Maldonado en las últimas elecciones. El otro candidato fue Heriberto Sosa, quien obtuvo la mayoría de votos y asumió la banca. Actualmente, tras la renuncia de Sosa, asumió la banca Andrés Carrasco. Luego de las últimas elecciones, Mesa pidió licencia en el partido y ayer anunció que se sumará a las filas de Alianza Nacional, el sector del Partido Nacional liderado por el precandidato Jorge Larrañaga.

Mesa explicó que fue uno de los fundadores del PI pero que no tuvo apoyo para su campaña. “Los votos que tuve los conseguí caminando y recorriendo el departamento. No tuve apoyo logístico ni de ningún otro tipo. Ni siquiera me dijeron ‘muchas gracias’”, expresó. Hace poco le propusieron adherir al sector de Larrañaga y decidió “echarle una mano”, aunque considera que están muy “sobre la fecha” de las elecciones internas. Su idea, añadió, es candidatearse nuevamente para conseguir una banca en la Cámara de Diputados, pero “todavía no hay nada resuelto, dependerá del resultado de las internas”.